Победители 36-го тура игры «Удача в придачу» от «Евроопт»

«Евроопт» продолжает дарить подарки своим покупателям. Завладеть столичными апартаментами 36 тура игры «Удача в придачу» по адресу Мястровская, 4 мечтал каждый участник, но фортуна выбрала их. Молодая семья Разумовых из Могилева получила заветные ключи. Кстати, в прошлом туре квартира от «Евроопт» также досталась молодой семье из Могилева. Жители этого города явно знают какой-то секрет удачи!

Продолжаем знакомиться с везунчиками 36 тура! Новенький семейный внедорожник Hyundai Creta цвета коричневого перламутра с сегодняшнего дня официально принадлежит Светлане Воробьевой из Минска. А выиграть ей помогли покупки, сделанные в «Е-доставке»! Кстати, это уже восьмой автомобиль, который достался покупателям интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл»!

36 тур игры «Удача в придачу» заставил поверить в то, что невозможное возможно и жительницу Орши Жанну Титенкову, которая всю жизнь мечтала о личном авто.

А вот победу могилевчанина Сергея Комарова счастливым случаем не назовешь. Со своим семейством мужчина посещает «Евроопт» с постоянной периодичностью и считает свой выигрыш – внедорожник ярко оранжевого цвета – очевидным.

В минувшую субботу были разыграны и 40 путевок в гостеприимную Грузию, обладатели которых проведут целую неделю – со 2 по 9 августа – по системе «все включено» в пятизвездочном отеле на берегу Черного моря. Каждая из 40 путевок на двоих, так что отдыхать и открывать для себя Грузию вместе с «Евроопт» отправятся сразу 80 счастливчиков!

А вы знаете золотое правило игры, которое работает на все 100? Чем больше игровых кодов, чем регулярнее участие в турах, тем выше шансы на победу! Так что играйте! Ищите встреч с удачей! А «Евроопт» каждые две недели готов называть имена новых счастливчиков. С 1 июля стартовал 37-й тур игры, который продлится по 14 июля включительно. 15 июля фортуна отправится на гастроли в Витебск, чтобы в самом сердце фестиваля «Славянский базар» подарить его гостям и участникам грандиозное шоу. И, конечно же, разыграть невероятное количество призов!

А еще самым активным участникам игры достанутся 40 путевок на двоих, на этот раз в роскошный пятизвездочный на солнечном Кипре! Первая линия моря, бассейн в форме лагуны, спа-процедуры, уютные семейные номера… И, разумеется, «все включено»!

Покупайте в магазинах «Евроопт», а также в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл» необходимые вам товары, включая любой «товар удачи» и используя дисконтную карту «Е-плюс» выигрывайте невероятные призы. И, кто знает, быть может, в этом туре щедрые призы от «Евроопт» достанутся именно вам?