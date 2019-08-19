«Победа была неожиданной». Сотрудница Департамента охраны из Вилейки победила в областном литературном конкурсе

В творческом фестивале участвовали 20 человек со всех уголков области, каждый декламировал стихи или прозу на русском и белорусском языках. Это были произведения как собственного сочинения, так и знаменитые стихи.

Новости Беларуси. Сотрудница управления Департамента охраны из Вилейки Юлия Осиюк победила в литературном конкурсе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На стадии выбора произведения предпочтение отдала именно белорусскому языку. Ну а тема малой родины привела к выбору Ивана Лашутко, земляка своего.

Юлия Осиюк, милиционер взвода милиции Вилейского отдела Департамента охраны: Конкурс, конечно, очень понравился. Победа была неожиданной.

Сергей Николаевич, помощник начальника Вилейского отдела Департамента охраны:

В рамках Года малой родины это позволяет проявить себя, показать свою родину с лучшей стороны и себя тоже.

Жюри оценивало выразительность выступления и его оригинальность. Кстати, все участники получили от организаторов благодарности, а победители – дипломы и памятные подарки.