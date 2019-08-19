«Победа была неожиданной». Сотрудница Департамента охраны из Вилейки победила в областном литературном конкурсе
Новости Беларуси. Сотрудница управления Департамента охраны из Вилейки Юлия Осиюк победила в литературном конкурсе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В творческом фестивале участвовали 20 человек со всех уголков области, каждый декламировал стихи или прозу на русском и белорусском языках. Это были произведения как собственного сочинения, так и знаменитые стихи.
Юлия Осиюк, милиционер взвода милиции Вилейского отдела Департамента охраны:
Конкурс, конечно, очень понравился. Победа была неожиданной.
На стадии выбора произведения предпочтение отдала именно белорусскому языку. Ну а тема малой родины привела к выбору Ивана Лашутко, земляка своего.
Сергей Николаевич, помощник начальника Вилейского отдела Департамента охраны:
В рамках Года малой родины это позволяет проявить себя, показать свою родину с лучшей стороны и себя тоже.
Жюри оценивало выразительность выступления и его оригинальность. Кстати, все участники получили от организаторов благодарности, а победители – дипломы и памятные подарки.