Православные верующие отмечают День Святого Духа

Новости Беларуси. Духов день 13 июня отмечают православные верующие. Это первый день после Троицы. Праздник посвящен важному для всех верующих событию – сошествию Святого Духа на каждого молящегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще эту дату называют именинами земли. По поверью, она наполняется божественной благостью и живительной силой. Поэтому нежелательно в этот день проводить сельхозработы, а также вмешиваться в жизнь природы любым способом. В этот день любые природные проявления считаются благостью. Во всех храмах праздник в честь Святого Духа начинается накануне Великой вечерни, 13 июня в церквях также проходят праздничные богослужения.