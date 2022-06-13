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Православные верующие отмечают День Святого Духа

13 июня 2022 07:16
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Новости Беларуси. Духов день 13 июня отмечают православные верующие. Это первый день после Троицы. Праздник посвящен важному для всех верующих событию – сошествию Святого Духа на каждого молящегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие отмечают День Святого Духа-1

Еще эту дату называют именинами земли. По поверью, она наполняется божественной благостью и живительной силой. Поэтому нежелательно в этот день проводить сельхозработы, а также вмешиваться в жизнь природы любым способом. В этот день любые природные проявления считаются благостью. Во всех храмах праздник в честь Святого Духа начинается накануне Великой вечерни, 13 июня в церквях также проходят праздничные богослужения.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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