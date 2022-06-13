В Белгосфилармонии пройдёт прощание с Николаем Дудченко

Новости Беларуси. 13 июня состоится прощание с Николаем Дудченко – заслуженным деятелем искусств Беларуси и одним из основателей ансамбля «Хорошки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он внес значительный вклад в развитие современной национальной профессиональной хореографии и концертного искусства. За годы работы в академическом заслуженном хореографическом ансамбле «Хорошки» он был сценаристом и балетмейстером-постановщиком многих номеров. Известный белорусский мастер скончался 10 июня на 79-м году жизни после долгой болезни.