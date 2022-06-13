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Армейские будни школьников. На базе Военной академии провели «Зарницу»

13 июня 2022 07:03
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Новости Беларуси. Солдатские будни для школьников. На базе Военной академии прошла спортивно-патриотическая игра «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армейские будни школьников. На базе Военной академии провели «Зарницу»-1

Участие приняли школьники всех районов Минска. Ребята соревновались в ловкости и меткости, проверяли смекалку и эрудицию в исторической викторине, демонстрировали навыки строевой выучки. В программе также ориентация на местности.

Армейские будни школьников. На базе Военной академии провели «Зарницу»-4

Игорь Михно, курсовой офицер батальона курсантов факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Беларуси:
Ребята должны определить маршрут движения, направления движения. На своем пути будут встречаться препятствия, которые необходимо преодолеть за кратчайшее время. Соответственно, в команде работают, помогают друг другу. И должны показать лучшее время.

Армейские будни школьников. На базе Военной академии провели «Зарницу»-7

Евгений Понацкий, учащийся Средней школы № 182 имени Владимира Карвата:
Мне тут очень понравилось. Особенно ползти по-пластунски. Нас тренировали бегать по кочкам. В целом было все очень интересно.

Армейские будни школьников. На базе Военной академии провели «Зарницу»-10

Участники на практике применили начальные навыки военной подготовки и оказания первой медицинской помощи.

# Армия Беларуси # общество # Игорь Михно # Евгений Понацкий # Фотофакт

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