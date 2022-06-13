Армейские будни школьников. На базе Военной академии провели «Зарницу»

Новости Беларуси. Солдатские будни для школьников. На базе Военной академии прошла спортивно-патриотическая игра «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие приняли школьники всех районов Минска. Ребята соревновались в ловкости и меткости, проверяли смекалку и эрудицию в исторической викторине, демонстрировали навыки строевой выучки. В программе также ориентация на местности.

Игорь Михно, курсовой офицер батальона курсантов факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Беларуси:

Ребята должны определить маршрут движения, направления движения. На своем пути будут встречаться препятствия, которые необходимо преодолеть за кратчайшее время. Соответственно, в команде работают, помогают друг другу. И должны показать лучшее время.

Евгений Понацкий, учащийся Средней школы № 182 имени Владимира Карвата:

Мне тут очень понравилось. Особенно ползти по-пластунски. Нас тренировали бегать по кочкам. В целом было все очень интересно.