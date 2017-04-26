«По сути, приобрела обычную бумажку за 100 рублей». Как вернуть деньги за неактивированные подарочные сертификаты

Вся ценность опыта в том, что он никому и никогда не прошел ещё даром. Герой сюжета «Добро пожаловаться» за 70 рублей приобрёл бесценный опыт от «Дару», то есть, совсем не даром. Свои минуты славы в программе «Добро пожаловаться» компания «Дару» получает в третий раз. И, думаю, что не в последний. Лучший подарок человеку, у которого всё есть – охранная сигнализация. У минчанина Олега Купревича всё есть: работа, квартира, машина, любящая и любимая жена. Но вот подарок от последней, увы, стал не лучшим. И сегодня на всю страну мужчина сигнализирует об этом.



Олег Купревич:

Моя жена хотела мне сделать приятное. На мой день рождения подарив сертификат на катание на квадроциклах компании «Дару.бай».

По итогу, вместо подарка я получил один негатив.

Подарочные сертификаты быстро приобрели популярность на белорусском рынке и стали настоящим мейнстримом. Не для Олега Ивановича, который, увы, так и не воспользовался подарком жены, так как с переломом ребра три недели провёл на больничном. Когда мужчина пошёл на поправку, то решил, всё же, покататься на квадроциклах. Но было поздно.

Олег Купревич:

Опоздал я с активацией сертификата всего лишь на два дня. В результате чего я обратился в компанию «Дару.бай» с целью продлить на 2-3 дня срок активации, чтобы я мог активировать и воспользоваться уже оплаченной моей женой услугой. На что мне было отказано, ссылаясь на то, что я просрочил срок активации, и мой сертификат недействительный.

И деньги мне вернуть они не захотели.

К слову, об активации. Система, мягко скажем, непростая. Личный кабинет, секретный код и индивидуальный номер. Сроки активации и сроки действия подарка – разнятся – и указаны очень мелким шрифтом.

К чему такая канитель, спросите Вы? Ведь не на Луну отправляется клиент, а всего лишь на полигон с квадроциклами.

Олег Усачёв:

Цитирую дословно ответ, который лично мне прислал руководитель ООО «Дару» Евгений Чуев: «Активация существует для идентификации получателя подарка. Чтобы потом не возникало казусных ситуаций. В нашей практике были случаи, когда парень дарит девушке поход в салон красоты, она идёт, зная код или имея электронную копию. Затем они расстаются, парень приходит с чеком и сертификатом за возвратом средств, в течение 14 дней. Мы не можем ему отказать, у него есть сертификат и чек». Просто какая-то мыльная опера: парень, девушка, разлука, деньги и подозрение, что чуть ли не все граждане – жулики.

Руководство «Дару» утверждает, что таких случаев в их практике – тьма. Но, если обратить взор на просторы Интернета, то количество людей, потерявших деньги из-за несвоевременной активации в «Дару», превышает всякие разумные пределы.

Олег Купревич – капля в море.

И получилось, что он за лист картона заплатил 70 рублей. Услуга продана. Но не оказана. Несмотря на то, что сертификат еще действительный. Олег Купревич:

Тут у меня возникает ряд вопросов: почему срок действия сертификата и срок активации расходятся? Почему, когда мой сертификат ещё действителен целый месяц, воспользоваться услугой я так и не могу?

Аналогичными вопросами сегодня задаётся и минчанка Анастасия. Девушка осчастливила родителей сертификатом на поход в ресторан, однако, всё, что получили одариваемые – конверт и неприятный осадок.

Анастасия Кожапенько:

В начале декабря приобрели для родителей подарочный сертификат через компанию «Дару» на поход в ресторан, стоимостью в 100 рублей. Но никаких положительных эмоций от похода не получили, так как получилось, что срок активации закончился намного раньше, чем срок действия сертификата.

Олег Усачёв:

Зачем же огород городить и прописывать два срока действия? Вот что мне ответил Евгений Чуев: «Никакой срок не сокращает другой срок. В договоре два срока. Один срок отведён на активацию, второй срок отведён на то, чтобы воспользоваться услугой. На сертификате так и написано: «Активировать до…, использовать до…». То, что второй срок является основным, это – доводы». Кто-нибудь что-нибудь понял в этих доводах? У меня лично сложилось стойкое впечатление, что подобные манипуляции только усложняют жизнь клиентам. Анастасия Кожапенько:

По сути, я, грубо говоря, приобрела обычную бумажку за 100 рублей, которая ничего не значит. На мой взгляд, они не ценят своих клиентов, их цель – просто заработать деньги и, в последнюю очередь, наверное, думают о том, как пройдет сюрприз, как пройдёт услуга.



От участия в съёмках очередного, третьего, сюжета о своём детище, руководитель компании Евгений Чуев отказался.

А ведь полгода назад, бизнесмен убеждал: клиентам стараются идти навстречу.

Евгений Чуев, директор подарочного сервиса:

Клиентов подтолкнуло на такие отзывы на телевидении, скорее всего, неравнодушие к нашему сервису. Они пользуются нашими услугами давно, поэтому, когда им в какой-то сложной ситуации стало, может быть, обидно, что их достаточно некачественно обслужили, они решили таким образом подтолкнуть нас к тому, чтобы улучшить наш сервис.

Эти слова руководителя подарочного сервиса – полугодичной давности. Так почему же сегодня в компании придерживаются принципа: общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают?

Олег Купревич:

После данной ситуации у меня складывается впечатление, что компания ставит своей первоочередной целью заработать денег, но никак не оказать услугу и сделать приятное своим клиентам. То есть, они не клиентоориентированное предприятие, хотя, на всех сайтах они именно об этом только и говорят.

Олег Усачёв:

Глядя на нашего героя, трудно предположить, что он – махинатор или потребитель-террорист. Но вот что пишет господин Чуев, цитирую: «На нашем сертификате два срока, но это не означает, что какой-то из них – основной. Хотя, Олег Иванович использовал этот момент как «зацепку». Получается, что Олег Иванович – кто? Ведь он нашёл зацепку и за свои 70 рублей бьётся, как первостатейный жулик? Вдобавок, ещё и кляузник.

Олег Купревич:

Я был вынужден составить электронное обращение в компанию «Дару.бай», на которое я так и не получил ответа.

Действительно, ещё 1 марта Олег Купревич лично привез в «Дару» претензию, которая была зарегистрирована. Прошло более 50 дней. Ответа нет. Может быть, в «Дару» не слышали о законе «Об обращениях граждан»?

Дарина Гулюта, юрист:

Если потребитель оставил своё обращение в книге замечаний и предложений, то, в любом случае, организация обязана ответить. В случае, если организация не отвечает на обращение, оставленное в книге замечаний и предложений, потребитель имеет право обратиться в налоговую инспекцию, в связи с тем, что предусмотрена административная ответственность за невыдачу ответа. Законодательством предусмотрена ответственность в форме штрафа до 10 базовых величин. Базовая величина сегодня составляет 23 рубля.

В налоговую инспекцию наш герой, конечно, обратится. Ведь он не только дотошный, но и грамотный. Кстати, в своей претензии, он, в соответствии со статьёй 736 Гражданского кодекса Республики Беларусь, просил вернуть, хотя бы, часть денег. За вычетом фактических расходов, которые понесли «Дару» – на электричество, к примеру, бумагу, скрепки. Увы.

Олег Усачёв:

Вот что лично мне ответил в письме господин Чуев: «Клиент сам виноват в пропуске сроков мероприятия. Мы не обязаны предоставлять клиенту расчёт фактических расходов, кроме того, эта информация составляет коммерческую тайну и не имеет отношения к возникшему вопросу». Коммерческая тайна! Звучит серьёзно. Может быть, действительно, промышленные шпионы уже обложили «Дару» и строят свои козни?



Специалисты по защите прав потребителей к подарочным сертификатам относятся негативно-скептически. И напоминают: порядок обращения подарочных сертификатов у нас законодательством не закреплён. На данный момент открытка всячески охраняет права продавца, но никак – потребителя. В конце концов, и Олег, и Анастасия вынуждены были обратиться в министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также в налоговую инспекцию.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Срок действия сертификата определён в течение трёх месяцев, однако субъект хозяйствования выдвинул дополнительные условия, что сертификат должен быть активирован в пределах первых двух месяцев. Если активация не произошла, то такой сертификат считается недействительным. То есть, казалось бы, договор у нас ещё действует, срок действия договора – три месяца, но он уже не может быть исполнен, потому что потребитель вовремя не активировал сертификат. В соответствии со статьёй 736 Гражданского кодекса, у нас потребитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, не объясняя, при этом, причин. Но, при этом, он должен возместить субъекту хозяйствования расходы, которые тот понес по этому договору. Поэтому, коль срок действия сертификата ещё не истек, потребитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть этот договор.



Продавцам же сертификатов пока только можно пожелать отойти от реализации эмоций и впечатлений, и переключиться на общечеловеческие ценности. Неплохо было бы вспомнить о репутации и внимательно почитать законы. Иначе, в скором будущем супермаркет незабываемых эмоций грозит превратиться в лавку потрёпанных нервов. Не только для клиентов, но и для владельцев компании.