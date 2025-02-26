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Центральный банк Германии: экономика страны по-прежнему в опасности

26 февраля 2025 06:00
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Центральный банк Германии заявил, что экономика страны по-прежнему в опасности – велики риски стагнации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральный банк Германии: экономика страны по-прежнему в опасности-2

В феврале экономисты пришли к выводу, что потребительская уверенность граждан страны остается низкой из-за безработицы. Немцы продолжают сокращать расходы, страдает сфера услуг. Также ВВП Германии в 2024 году сократился на 0,2 %. Есть опасения что 2025-й станет вторым подряд годом спада для крупнейшей экономики Европы. Параллельно существует угроза введения пошлин со стороны США. Аналитики предполагают, что дополнительные взаимные ограничения в импорте могут перерасти в серьезный торговый конфликт.

# Международная политика # Новости Германии

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