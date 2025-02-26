Центральный банк Германии: экономика страны по-прежнему в опасности

В феврале экономисты пришли к выводу, что потребительская уверенность граждан страны остается низкой из-за безработицы. Немцы продолжают сокращать расходы, страдает сфера услуг. Также ВВП Германии в 2024 году сократился на 0,2 %. Есть опасения что 2025-й станет вторым подряд годом спада для крупнейшей экономики Европы. Параллельно существует угроза введения пошлин со стороны США. Аналитики предполагают, что дополнительные взаимные ограничения в импорте могут перерасти в серьезный торговый конфликт.