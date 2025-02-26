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Опрос: большинство литовцев не готовы защищать свою страну

26 февраля 2025 06:09
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Большинство литовцев не готовы защищать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят данные опроса.

Опрос: большинство литовцев не готовы защищать свою страну-2

В исследовании приняли участие граждане в возрасте от 18 до 75 лет. И около 90 % из них положительно оценивают членство в НАТО. Однако взять в руки оружие и защитить страну готовы только 52 %. Остальные, похоже, надеются, что за них вступятся американские солдаты. Опрос показал, что литовцы в своих союзниках уверены почти на 75 %. Жители страны также поддержали бы отправку литовских военных инструкторов в Украину для обучения солдат. Тем не менее в случае угрозы начала боевых действий они планируют покинуть Литву в кратчайшие сроки.

# Международная политика

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