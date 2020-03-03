По европейским стандартам. Белорусскую аварийно-спасательную технику будут поставлять в Казахстан и Монголию

Новости Беларуси. Белорусская аварийно-спасательная техника будет работать в Казахстане, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 3 марта в путь отправилась первая партия машин. Таким образом, борисовская компания начала реализацию крупного контракта. Впереди еще несколько крупных экспортных поставок пожарной техники. Только в Монголию планируют отгрузить около 15 модификаций автомобилей. О начале большого рейса – материал Анастасии Кончиц.

Надежные, прочные и всегда готовые прийти на помощь. Все это про аварийно-спасательные машины белорусского производства. За год в Борисове выпускают около 200 единиц спецтехники. И около 70 % идет на экспорт.

Сергей Захаревич, заместитель директора предприятия:

Среди подписанных – контракт на 71 единицу аварийно-спасательной техники в Монголию. Данный контракт будет осуществляться отгрузками партиями примерно по 25 автомобилей. Мы планируем закончить этот контракт к концу года.

Геннадий Хомич, начальник управления экспортного финансирования Банка развития Беларуси:

Мы кредитуем потребителей на покупку белорусских товаров. Это очень серьезное подспорье для белорусских экспортеров. Белорусская пожарная техника соответствует всем европейским стандартам. Одна из последних новинок – высокотехнологичная пожарная лестница на 32 метра.

Всего контракт предусматривает поставку 31 машины. Остальную технику отправят заказчику до конца месяца. Кстати, основной задачей производители ставили уход от использования металлоконструкций, поэтому оборудование выполнено из стеклопластика. Он прочен и долговечен, что для такой техники немаловажно. Комплектовались машины также с учетом пожеланий казахстанских партнеров.

Техника приедет в Казахстан своим ходом. Водителям придется преодолеть более 4 тысяч километров, однако в качестве и исправности машин они полностью уверены. Опыт производства позволяет предприятию выполнять самые разные заказы. Каждая машина проходит процедуру сертификации, дорабатывается согласно климатическими условиям будущей эксплуатации. Только базовая модель может работать при температуре от –40 до +40. Поэтому можно с уверенностью говорить, что она станет отличной поддержкой спасателям во время чрезвычайной ситуации в любой из стран мира.