Плюшевые медведи в детстве и по жизни: Ольга Деренчук – о коллекции из полутора тысяч игрушечных мишек

Мягкие игрушечные медведи – это всегда привет из детства: кто-то засыпал в обнимку с любимым мишкой, кто-то носил с собой карманного медведя, а кто-то просыпался пораньше, чтобы увидеть новую серию мультфильма про Винни-Пуха.

Ольга Деренчук, коллекционер, реставратор, автор игрушек в стиле «Тедди»:

Мне было полтора годика, когда мы с мамой и папой зашли в игрушечный отдел магазина. На второй большой полке, очень высокой, сидел огромный медвежонок. Я его стянула с полки и сказала, что его не отдам. Папе пришлось идти за деньгами, мама осталась у кассы. И так этот мишка появился в моей жизни. Первый и самый главный медведь, с чего началась моя плюшевая история.

«Арктофилия» – страшное название означает коллекционирование плюшевых медведей. Сегодня в мире существует более 20 музеев-коллекций плюшевых мишек.

Ольга Деренчук, коллекционер, реставратор, автор игрушек в стиле «Тедди»:

Коллекция у меня очень большая, у меня всего экспонатов более 1500, а здесь представлены только 150 из моей коллекции и более 60 работ моих авторских. Так сложились обстоятельства, что я имела возможность почти все свое свободное время посвящать медведям Тедди и этому творчеству.

Медведей шьют из совершенно разных тканей: мохер, вискоза, плюш, замша, мех. А их внутреннее наполнение тоже может быть любым: поролон, солома, вата. Главное изготавливать мишек в определенной технике.

Ольга Деренчук, коллекционер, реставратор, автор игрушек в стиле «Тедди»:

Стиль Тедди – это медведи, которые имеют шплинтовое и дисковое крепление, то есть лапки, голова двигаются, они живые и подвижные, крутятся и вертятся. А крепление это было придумано очень много лет назад, более 100. Это придумал племянник Маргарет Штайф, немецкий мастер. И до сих пор все теддисты работают в этом стиле. Это особенные мишки – они шьются из особых материалов, мастера рисуют свои авторские выкройки. Есть специальные фабрики в Германии, и не только в Германии, которые производят именно специальные ткани для медведей и игрушек в стиле Тедди. Каждая игрушка в коллекции особенная. Мишка из кругосветного путешествия или медведь, прошедший всю войну и с любовью восстановленный хозяевами. Олимпийский медведь или первая в жизни ребенка игрушка.

Ольга Деренчук, коллекционер, реставратор, автор игрушек в стиле «Тедди»:

Есть медведи, которые несут историю, историю своих хозяев. И когда ты знаешь эту историю, а часто они трагические или очень душевные, или очень эмоциональные. Эти медведи самые ценные – с историей, когда ты знаешь эту историю. Когда тебе вручают медведя и говорят: «Вот теперь я спокоен за судьбу его». Что он вместе со мной не уйдет куда-то далеко, а будет радовать долгие годы. Возможно, в музее одном, другом, а, возможно, в каком-то постоянном музее.