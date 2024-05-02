Пляжи Минска полностью подготовили для купания

Погода еще переменчивая, не во всех водоемах страны вода прогрелась достаточно, но купальный сезон уже стартует. В Минске он начался рейдом спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Дрозд: Я пришла сюда с мамой, спасатели нам рассказали правила безопасности, посадили в катер. В катере мне рассказали, куда надо нажимать, чтобы поехать на нем. Потом рассказали правила безопасности.

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:

Уже есть люди, которые начали купаться. Ввиду того что вода еще не прогрета и ее температура где-то от 12 до 14 градусов (в принципе, по водоемам Минска), нужно дождаться 18 градусов, когда вода будет достаточно прогрета.

К предстоящему купальному сезону только в Минской области открыто 25 новых мест массового отдыха. По стране это самое большое количество. Повсеместно создаются спасательные посты.