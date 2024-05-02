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Пляжи Минска полностью подготовили для купания

02 мая 2024 07:09
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Погода еще переменчивая, не во всех водоемах страны вода прогрелась достаточно, но купальный сезон уже стартует. В Минске он начался рейдом спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пляжи Минска полностью подготовили для купания-1

Добрый день, уважаемые отдыхающие. Убедительная просьба соблюдать правила безопасного поведения на воде. Минская городская организация ОСВОД благодарит послушных граждан.

Пляжи Минска полностью подготовили для купания-4

К приему отдыхающих пляжи полностью подготовлены: разрешенные для купания водоемы специалисты обследовали, инфраструктура обновлена. Повышенное внимание безопасности.

Пляжи Минска полностью подготовили для купания-7

Полина Дрозд:
Я пришла сюда с мамой, спасатели нам рассказали правила безопасности, посадили в катер. В катере мне рассказали, куда надо нажимать, чтобы поехать на нем. Потом рассказали правила безопасности.

Пляжи Минска полностью подготовили для купания-10

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:
Уже есть люди, которые начали купаться. Ввиду того что вода еще не прогрета и ее температура где-то от 12 до 14 градусов (в принципе, по водоемам Минска), нужно дождаться 18 градусов, когда вода будет достаточно прогрета.

К предстоящему купальному сезону только в Минской области открыто 25 новых мест массового отдыха. По стране это самое большое количество. Повсеместно создаются спасательные посты.

# Отдых # общество

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