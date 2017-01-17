Платить за все счета в одном месте: единый номер плательщика в ЕРИП

Новости Беларуси. Возможность завести единый номер плательщика в системе расчетов ЕРИП и сформировать корзину платежей.

Во всех отделениях Белпочты теперь можно получить карточку с уникальными цифрами для оплаты услуг.

Это позволит клиентам существенно экономить время, в том числе и благодаря возможности самообслуживания. Номер с карточки необходимо ввести в систему, получить доступ к корзине платежей, где будут собраны все необходимые счета: за коммунальные услуги, электроснабжение, мобильный телефон, налоги, кредиты, детский сад, кружки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Дроздович, начальник управления технологического обеспечения, эксплуатации и почтовой безопасности РУП «Белпочта»:

Номером плательщика можно воспользоваться не только на почте, но и самостоятельно оплатить посредством платежно-справочных терминалов, в которые тоже можно вводить этот номер. Кроме того, можно воспользоваться и банковской структурой.

Владимир Матусевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:

В ближайшее время мы планируем запустить мобильное почтовое приложение, в котором будет самый разный функционал. От отслеживания почтовых отправлений до возможности осуществлять те же платежи. Так же будет развивать электронные услуги по мере развития государственных электронных услуг.