Как создавали Дудутки и где находится амбар-юморист: архитектор Сергей Сергачёв отвечает на «Простые вопросы»

Сергей Сергачёв, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. С большим уважением хочу представить вам лауреата премии «За духовное возрождение», заведующего кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий Белорусского национального технического университета, доктора архитектуры, профессора Сергея Алексеевича Сергачёва. Добрый вечер! Спасибо, что добрались к нам, и те, кто видел церемонию вручения, знают, как это непросто для Вас. Но Вы выбрали преодоление. Это – Ваш жизненный ход?

Сергей Сергачёв, доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектуры жилых и общественных зданий БНТУ:

Ну, а куда деваться? Понимаете, когда врачи ставят диагноз, что будешь лежать и мечтать, чтобы, хотя бы, в колясочке до кухни доехать – надо сопротивляться, упираться. У меня получилось. Оно по-разному бывает, у кого-то не получается. Но считают врачи, что я какую-то такую особую силу воли проявил – получилось.

Вы специально заставляете себя больше двигаться, чем могли бы?

Сергей Сергачёв:

Вы знаете, когда операции были на позвоночнике, и когда лежал в реанимации после второй операции, хирург с утра прибежал: «Ну, и как там результат?» Посмотрел. Он, честно говоря, не очень остался доволен, я это понял. Ничего этого не сказал, но сказал, главное, наверное: «Понять должен самое главное: что прежде было – не будет. То есть, жизнь начинается сначала. И всё будет идти через боль. Если болит – значит, идут процессы восстановления. Вот, когда ничего не чувствуешь и ничего не болит – вот это плоховато».

Ваша целеустремлённость вызывает колоссальное уважение, но не только это. Вот посмотрите, Сергей Алексеевич, для человека несведущего, наверное, удивительно несколько: премию «За духовное возрождение» получает архитектор. Это только для тех, кто не знает, чем вы занимались всю свою жизнь – как раз-таки, историей и сохранением культурного наследия Беларуси. И формальным поводом является эта уникальная книга «Народное зодчество Беларуси. История и современность». Причём, парадоксальным является то, что здесь слово «современность» в самом начале. По идее, то, чем должны заниматься историки – занимается архитектор.

Сергей Сергачёв:

Но историк архитектуры занимается. Тут соединилось всё.

Итак, почему современность? Что исторические здания, строившиеся столетиями, могут дать современности? Сергей Сергачёв:

А как вот человек живёт где-то – вот почему рыночная площадь именно здесь? Вот почему она здесь? Почему улица такая? Почему она так протрассированна? Это же вопросы, которые пришли из глубины – 500, 600, может, 1 000 лет назад люди определили, что удобнее. А люди раньше как жили? Повыше, крепость – от врага защититься. Попробуй заберись туда лошадке с возом товара. То есть, улицы прокладывались так, чтобы удобней было туда попасть. И именно в этом месте и получалась эта рыночная площадь. То есть, это с давних времён. То есть, эти традиции, современность мы говорим, они присутствуют. Мы даже, может, не замечаем их, не видим, но они многое объясняют в том, что у нас сейчас есть. Разве мы их используем? Потому что новые технологии позволяют сделать всё, что угодно. Сергей Сергачёв:

А я Вам объясню. В народной архитектуре самое главное, что там нет глупостей, понимаете? Там никто не сделает ничего такого, что бы было ради такого, показушного, эффекта. Потому что люди сразу сказали бы в деревне: «Парень, что это с тобой такое происходит? У нас строят вот так, а ты решил наоборот».



Но сейчас же много примеров.

Сергей Сергачёв:

И слава Богу, знаете ли. И хорошо. Потому что меня радует то разнообразие, которое у нас сейчас появилось вокруг. Это хорошо. Для детей наших, и нам самим нужна разнообразная среда, а не простая, такая казарменная, упрощённая. Сейчас темп жизни меняется быстро, всё решается на коротких связях. И о своей успешности человек хочет донести, фирма какая-то о своей успешности, как можно быстрее – через что? Через прекрасный офис свой. Банк: «Да вот я, смотрите: у меня крутятся деньги, несите!» И в архитектуре стараются это выразить. Это не только у нас, это по всему миру. Сергей Алексеевич, давайте, всё-таки, ещё немножко вернёмся в историю. Вот посмотрите, Вы, наверное, как специалист запросто отличите, скажем, такое крестьянское строение XVIII-XIX века, которое было построено в Беларуси от того, которое было построено в Польше, в России или, допустим, в Литве. Скажите, то, что является отличием – это вопрос культурный, культурная составляющая, скажем, какие-то культурные традиции или, всё-таки, исходя из хозяйственных необходимостей. Сергей Сергачёв:

А всё вместе собиралось: и исторические условия, и экономика – сколько у людей средств было. Вот наша, кстати, особенность… То, что у нас было победнее?



Сергей Сергачёв:

Не то, что победнее. Страдали часто, войны были – выгорало, уничтожали. В летописях записано: до одного дома, 300-400 домов. И, кстати, не так давно.

Можно брать Паричи тут, Любча – вот эти местечки выгорали, написано, до одного. Так это ж 300-400 жилых домов, не считая сараев, амбаров и прочего. Надо было восстанавливаться. Но я абсолютно уверен, что каждый раз восстанавливали и что-то немножечко улучшали, по сравнению с тем, что было. Ну, по-моему, это естественно. И, конечно же, учитывали экономическую составляющую – как бы, делать только то, что действительно, реально нужно. Лишнего особо не надо. Вот особенность нашей архитектуры совершенно точная. Ничего лишнего. Сергей Сергачёв:

Лишнего не делали.



Я знаю, что Вы – один из создателей вот этого уникального музея архитектуры и быта Беларуси. Мы, телевизионщики, очень много там снимали: и военных историй, и иных исторических моментов, и фильмов там много снимается. Но вот, действительно, в доме ничего лишнего нет. Но Вы сами – уютно, могли бы пожить там какое-то время?

Сергей Сергачёв:

А я фактически и живу. Когда-то купил, в 1991 году, домик в Мядельском районе. Искал, во-первых, подальше от Минска. А, во-вторых, машины не было, искал вдоль железной дороги. и поехал в те места, с которых фактически начинал изучение архитектуры Беларуси. Будслав, Кривичи – вот эти места. И в деревеньке там нашёл домик 1920 года строительства. Делали хорошие мастера и я этот домик оставил, вот как он мне достался. Я там стёкла вставил, но решил пока ничего не менять. Вот старая печь, грубка, пол такой. И мне интересно туда приезжать и пожить там. Насколько мне известно, ещё на четвёртом курсе вы своему преподавателю Владимиру Чантурия, который готовил лишь первое издание «Истории архитектуры Беларуси», принесли фотографии каких-то сооружений белорусских. То есть, у Вас этот интерес был давно. Но с чего он родился? Сергей Сергачёв:

Вы понимаете, всё моё детство прошло в Копыле. Это городок на юге Минской области, очень древний. Там Замковая гора, я жил рядом с этой горой. Курганы – лазил, все игры там происходили. Помню, дедушки рассказы, что это были большие реки. Сейчас там ручейки такие текут, а это были реки, по которым плыли корабли. И вот это настолько будило фантазию во мне, что интерес к истории был постоянный. И ходил, рисовал много вокруг. А это тоже – выбираешь какие-то особенные места исторические, капличка там. Это всё просилось на бумагу. И поэтому интерес к истории был. Я довольно быстро, уже в 9-ом классе я точно знал: буду архитектором. И к этому шёл целеустремлённо. Папа очень хотел, чтобы я был художником, но я, как бы, и старался, но я видел – рядом рисуют лучше. Работы лучше получаются, мои немножко похуже. Меня художником как-то не привлекло. Но архитектором – как-то быстро разобрался. Папа работал в проектной организации, приходили друзья, сидели в кухне, отмечали что-нибудь и говорили о работе. Там – планёрка, всё это мне было понятно. Пошёл в архитектуру. И так получилось, что, в общем, почти всю свою жизнь Вы не столько стремитесь к будущему, как любой архитектор, там – «города будущего», «страны будущего», высотные дома. Вы углубились в историю.



Сергей Сергачёв:

Есть такой момент. И даже не знаю, почему это произошло. У меня хорошо всё складывалось, я работал в «Минскпроекте», хорошие объекты были и я там в авторах. Автор и на чертежах стоит моя фамилия.

Вот этот красный дом, его «Китайской стеной» даже называли – от Юбилейной площади идёт длинный. Мы начинали – там ГАПом Замараев был. Зускин, Погорелов – это очень хорошие архитекторы меня доучивали. Но как-то история… Вы знаете, то время – 60-ые годы – наука, это же мы коммунизм начинали строить, понимаете? Неведомое будущее. Архитектор – специальность тоже как-то ориентированная на будущее, непонятно, какой результат. Садишься сегодня делать – и куда тебя вынесет, не очень-то понятно. И это всё как-то так собралось и я попал в науку. Всё-таки, выбрал и пошла наука. А работа преподавателем высшей школы – мне кажется, это, вообще, самая лучшая профессия в мире, вообще.

Вы – один из создателей уникального музея ремёсел «Дудутки». И все, кто там бывает – и гости Беларуси, и многие белорусы, безусловно, бывали… Конечно, наверное, одно из самых ярких впечатлений – это ветряная мельница. Я знаю, что у Вас есть большой труд по поводу ветряных мельниц Беларуси. Но, насколько я понимаю, всё-таки, ветряные мельницы впервые появились, конечно, не в Беларуси. Вы же изучили этот вопрос – это, что называется, такое лицензионное производство или это наши умельцы всё это так разработали?

Сергей Сергачёв:

Нет, это отработано давно, ещё с Древнего Рима, потом Европой. Передавалось. И это же – невероятно удобно и полезно: крутится мельница. Мельник только – одна особенность. Я Вам скажу, может, и не знаете – в музеях часто их ставят: такой объект, силуэт, на фоне сфотографироваться. И интересно, когда крылья поворачиваются. Но – поставили и стоят. А что получается: ветер давит всё время, постоянно и крылья обламываются, всё-таки, не выдерживают.

Когда хозяин рядом есть – он же смотрит за ветром, он повернёт. Так повернёт, эдак, и она может столетиями стоять. Вообще, с «Дудутками» что получилось: меня же туда позвали, Будинас Евгений позвал – вот они коровник уже ставят… Так они ж там хотели сельским хозяйством заниматься. Сергей Сергачёв:

Да. Выращивать экологическую продукцию и всё такое. Места я эти знал, в Дудичах уже бывал, и говорю: «Ребята, ну, смотрите – можно зарабатывать и на другом. Ваша картошечка, морковочка – самой собой, может жить, существовать, пожалуйста. Но зарабатывать можно на мифах, на легендах.

На нереальном на чём-то, не на материальном. А то, что было тут когда-то, 100-200 лет назад. Это вот – Ельских, это – речушка, и эта легенда про Дудичи-Дудутки». Потому что историки до сих пор спорят: тут Дудутки были или в другом месте. А, по летописям, именно отсюда был чародей, вот этот наш Всеслав Чародей, полоцкий князь скакнул, на Немиге битва и Минск входит в историю.

Вот это всё связано. И говорю: так пусть историки и спорят – это даже хорошо, это же привлекает внимание. Пусть разгораются страсти. И подсказал, но они и сами были готовы к этому – и пошла вот эта тема развиваться. И я очень доволен, потому что в то время, 1992 год, мы – столица европейского государства, к нам приезжают высокие гости, иностранцы…

Их почти некуда было возить. «Дудутки» тогда были легендой. И сейчас остаются. Сергей Сергачёв:

И сейчас. И многие люди приезжают, и какие-то там ответы на свои вопросы, воспоминания какие-то. У нас есть масса памятников, которые знают во всём мире и с большим удовольствием туда приезжают, фотографируются, мы ими гордимся. Но вот поделитесь своим опытом – какой из памятников, по-Вашему, наиболее недооценённый в Беларуси? Или что вот у Вас – знаете, есть такая, как бы, потайная комнатка, в которой самые интересные места в Беларуси? Сергей Сергачёв: Сейчас у меня душа болит за один маленький такой домик небольшой. Я в Ошмянах выступал на конференции, это было в мае прошлого года. Кстати, Ошмянский район очень много работает по сохранению наследия – и Гольшаны, и проводит конференции периодически, сборники издаёт с историей. Там краеведческая работа поднята на очень большую высоту и уже протяжённое время, это – не разовая какая-то акция. Но, выступая на конференции, я им сказал, что вот рядом там такая есть Будённовка деревня – раньше называлась Святой Дух, но название такое, знаете… В советские времена не прижилось бы. Сергей Сергачёв:

Да, конечно. Переименовали. А она просто принадлежала духовным лицам и поэтому называлась Святой Дух. Её – в Будённовку, принципиально. И там было имение когда-то, сейчас оно, вроде, как бы, не нужно. И там стоит такой амбар небольшой. Маленький. Его сохранить ничего не стоит. Но он – с галереей, с подкосами, с ломаной мансардной крышей. И сохранность, в общем-то, ничего его, неплохая, но вот его бы сохранить. Понимаете, там самое главное, что сделано? Там есть юмор. Стоечки и подкосики, которые держат балку.

И вот эти подкосики – их часто делают изогнутыми, дескать: «Мы под напряжением, мы там вот загнулись». А эти сделаны: изогнуты и сдвинуты, как будто они даже поломались. «На нас такая нагрузка, так давит на нас, но мы всё равно работаем, мы сопротивляемся».

То есть, такой вот юмор 100 лет назад, больше, люди придумали.