Планируете всё до минуты и на годы вперёд? Это эффективный тайм-менеджмент или психологическая защита? Что думает психолог

Снимая сюжет о перспективной молодёжи, мы познакомились с Алексеем. Нас удивило, что у начинающего бизнесмена жизнь расписана, в прямом смысле, по минутам. Разумеется, вклиниться в плотный график молодого человека было задачей не из лёгких.

Алексей Адамович:

Cвою жизнь я запланировал на годы вперёд, запланировал свой будущий бизнес, запланировал даже дату свадьбы. Таким образом, я обезопасил себя от непредвиденных ситуаций, которые могли бы помешать моим планам.

Оказывается, такой формат уклада жизни в наше время – довольно распространенная явление. Но кажущийся на первый взгляд грамотным, он имеет оборотную сторону. Марина Прохорова, психолог:

К контролю чаще всего склонны люди тревожные, которым очень важно построить безопасность, важно ощущать уверенность, стабильность и гарантию в завтрашнем дне. Часто к этой категории относятся люди, которые по разного рода причинам утратили некоторый объект, который ассоциировался с безопасностью.

Интересно, что таким объектом может быть и постоянная работа, и квартира, в которой он провёл сознательные годы. Но зачастую ключевую роль в этой истории играет родительская фигура. Марина Прохорова:

В своё время, если из жизни ушёл родитель, например, мать или отец, то ребёнок чувствует себя неподдержанным. И тогда, действительно, он растёт таким вот более осторожным, аккуратным, он может быть мнительным, постоянно подвергающимся сомнению.

Вследствие чего, такие личности стараются всячески подстраховываться, просчитывать каждый шаг наперёд, исключая «внезапные подарки судьбы». Отлаженный ход действий стабилизирует, упорядочивает их жизнь, гарантируя, что всё будет развиваться по их чётко выверенному сценарию. Марина Прохорова:

Такие люди, скорее, защищают себя. Это один из способов психологической защиты, чтобы не сталкиваться с какими-то неконтролируемыми состояниями.

Но прогнозирующие свое существование лишены спонтанности. Они живут грядущими планами, упуская ценные моменты «здесь и сейчас». Марина Прохорова:

Человек пытается отгородиться от негативных состояний. Вот чёткое расписание автобуса или электричек. Вот что случится, если он пропустит эту электричку? Ему придётся творчески адаптироваться к жизни, ему придётся использовать новый маршрут, где он может встретиться с разного рода препятствиями или неожиданностями.

И здесь прикрыться модным понятием «тайм-менеджмент», которое, безусловно, приветствуется в рабочей среде, не получится. Марина Прохорова:

Если вся жизнь продиктована расписанием, графиком вплоть до минуты, и невозможны какие-то отступления, то тогда имеет место быть работа с психологом.