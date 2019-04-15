Фанаты и участники II Европейских игр будут проходить белорусскую границу без очереди

Новости Беларуси.На западных рубежах страны готовятся к встрече гостей Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В дни их проведения все пункты пропуска переведут на усиленный вариант несения службы.

Для спортсменов и фанатов – безвизовый въезд на 10 дней и прохождение таможни без очереди по отдельному каналу. Гостям на въезде в пункт пропуска будут клеить на автомобиль логотип Европейских игр. И это как преференция – зону таможенного оформления можно пройти по упрощённому режиму: достаточно лишь предъявить паспорт и свидетельство о регистрации автомобиля. Такая схема на границе отработана не раз, сотрудники таможни уверяют, одна машина задержится у них не более минуты .

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:

В каждой смене у нас есть не менее половины по штату сотрудников, владеющих иностранными языками, поэтому какого-либо языкового барьера при проведении операций контроля у нас не возникнет. Будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы поддержать данный высокий статус и имидж нашей страны.

За неделю до начала игр под эгидой Государственного таможенного комитета начнёт работу call-центр. Специалисты будут консультировать зарубежных гостей по правилам пересечения границы.