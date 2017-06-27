Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку

С полуночи здесь будет проходить репетиция торжественного парада ко Дню Независимости. Планировать свои маршруты водителям нужно заранее.

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь, это касается проспекта Машерова,

Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. Сегодня в центре Минска вводится временное табу на парковку.

Михаил Корниевич, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Что касается 3 июля, мы предлагаем гражданам воздержаться от прибытия в центральную часть города на личном транспорте,

потому что будет организовано бесперебойное движение общественного транспорта.

В данные места они смогут добраться с любого направления на общественном транспорте

В случае вынужденной остановки, водитель должен оставить под лобовым стеклом номер телефона. В противном случае, машина будет эвакуирована.