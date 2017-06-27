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Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку

27 июня 2017 18:17
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Новости Беларуси. Информация для автомобилистов. Сегодня в центре Минска вводится временное табу на парковку.

В первую очередь, это касается проспекта Машерова,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С полуночи здесь будет проходить репетиция торжественного парада ко Дню Независимости. Планировать свои маршруты водителям нужно заранее. 

Планировать маршруты заранее: в связи репетицией парада в центре Минска вводится временное табу на парковку-1

Михаил Корниевич, старший инспектор по особым поручениям отдела ДПС УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Что касается 3 июля, мы предлагаем гражданам воздержаться от прибытия в центральную часть города на личном транспорте,

потому что будет организовано бесперебойное движение общественного транспорта.

В данные места они смогут добраться с любого направления на общественном транспорте  

В случае вынужденной остановки, водитель должен оставить под лобовым стеклом номер телефона. В противном случае, машина будет эвакуирована.

# общество # Фотофакт # День Независимости # Михаил Корниевич

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