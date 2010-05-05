Питерских людоедов посадили почти на 20 лет

Городской суд Санкт-Петербурга отправил в колонию двух молодых людей, признанных виновными в убийстве девушки, останки которой они съели.

20-летний Максим Главатских получил 19 лет колонии строгого режима, его ровесник Юрий Можнов — 18 лет.



Установлено, что в ночь на 20 января 2009 года Главатских и Можнов утопили в ванне свою 16-летнюю знакомую. Они расчленили труп и съели часть мяса, а остальное выбросили на помойку. Мобильный телефон и фотоаппарат убитой преступники продали. Кроме того, Главатских оставил себе плеер девушки, а Можнов присвоил ее одежду.

Задержаны молодые люди были почти сразу после преступления. Злоумышленники признались, что, расчленив труп девушки, они попытались от него избавиться. Однако подозреваемые настаивали на том, что не убивали ее — якобы девушка утонула в ванне случайно. Факт людоедства Главатских и Можнов объяснили тем, что просто были голодны.

Как стало известно журналистам, на момент совершения преступления Главатских работал мясником, а Можнов — флористом. Главатских уже имеет судимость за разбой. Можнов некогда проходил лечение в психиатрической клинике. Кроме того, его пытались привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными и угрозу убийством, но в итоге обвинения были сняты, пишет Lenta.ru.