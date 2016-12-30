Письма Деду Морозу: как работает новогодняя почта и о чем просят дети

Новости Беларуси. Новогодняя корреспонденция «тяжелеет» с каждым днем. Для того, чтобы письма и посылки дошли до адресатов, сотрудники почты и таможни работают оперативнее. Наплыв ощущается и в новом логистическом центре. В предпраздничные дни международных почтовых отправлений стало существенно больше. Так как выстроена новогодняя логистика и кому белорусы адресуют письма?

Сегодня письмо Деду Морозу можно с легкостью отправить при помощи гаджетов. Благо, для этого десятки приложений. Впрочем, большинство предпочитает старый и добрый проверенный метод. Ведь именно в нем присутствует некая особая магия.

Аккуратными буквами второклассник Леша выводит письмо главному волшебнику зимы. Этот новогодний ритуал мальчик проделывает каждый год. Желания ведь сбываются.

Алексей Орлов:

Получить двух роботов. Дедушка выполнит, я знаю.

Ольга Листратенко, начальник цеха по предоставлению услуг производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:

Ежедневно поступает около 100 писем, адресованных не только белорусскому Деду Морозу, но и в Финляндию, Лапландию, Великий Устюг, а также различным сказочным персонажам.

Конвертов обычно здесь немало, поэтому почту из чудо-ящика к сказочным адресатам отправляют четыре раза в день.

Алеся Притульчик и Ксения Притульчик:

Я приехала из Германии, а я из России. Посмотрели, что есть акция для Деда Мороза, и решили выбрать, отправить письмо.

А пока наши герои вкладывают в строки самое заветное, сотрудники почты и таможни трудятся в усиленном режиме. К примеру, в новом логическом центре работа ведется круглосуточно. В предпраздничные дни таможенники выпускают около 120 тысяч международных почтовых отправлений в неделю. Это в три раза больше, чем в обычную семидневку.

Сергей Иванов, заместитель начальника по организации таможенного оформления и контроля таможни «Минск-2»:

Таможня предпринимает все необходимые усилия, чтобы каждый адресат, который планировал получить отправление до Нового года, это оправление получил.

Выпускать международные отправления здесь будут и под бой курантов, и в первый день 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем Дедушке Морозу впору вновь заглянуть в свой почтовый ящик.