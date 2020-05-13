«Писали софт для обеспечения военного процесса». Солдат о службе в IT-роте

Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси чествовали военнослужащих, у которых завершилась срочная военная служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 150 молодых людей попрощались с армейским коллективом и в ближайшее время покинут свои воинские части. Лучшим солдатам вручили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки. Среди тех, кто в эти дни прощается со своими подразделениями, военнослужащие роты информационных технологий.

Сергей Пастушенко, оператор ПЭВМ:

Служба прошла очень быстро. Занимался разработкой программного продукта для Военной академии. Мы писали софт для обеспечения военного процесса, для систем моделирования военных действий. Навыки, которые я получил здесь, пригодятся мне в дальнейшем в моем профессиональном будущем. Здесь я очень многое почерпнул и осмыслил те знания, которые получил в гражданской жизни.