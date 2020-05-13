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«Писали софт для обеспечения военного процесса». Солдат о службе в IT-роте

13 мая 2020 13:02
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Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси чествовали военнослужащих, у которых завершилась срочная военная служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Писали софт для обеспечения военного процесса». Солдат о службе в IT-роте-1

Около 150 молодых людей попрощались с армейским коллективом и в ближайшее время покинут свои воинские части. Лучшим солдатам вручили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки. Среди тех, кто в эти дни прощается со своими подразделениями, военнослужащие роты информационных технологий.

«Писали софт для обеспечения военного процесса». Солдат о службе в IT-роте-4

Сергей Пастушенко, оператор ПЭВМ:
Служба прошла очень быстро. Занимался разработкой программного продукта для Военной академии. Мы писали софт для обеспечения военного процесса, для систем моделирования военных действий. Навыки, которые я получил здесь, пригодятся мне в дальнейшем в моем профессиональном будущем. Здесь я очень многое почерпнул и осмыслил те знания, которые получил в гражданской жизни.

«Писали софт для обеспечения военного процесса». Солдат о службе в IT-роте-7

Рота информационных технологий была образована в 2018 году. Главное предназначение разработка программного обеспечения, специальных и прикладных программ. Для прохождения службы привлекаются молодые люди, у которых есть высшее техническое образование по IT-специальности.      

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Сергей Пастушенко # Фотофакт

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