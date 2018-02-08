Прямой эфир

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт

08 февраля 2018 14:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ярко, зажигательно и с музыкой. В Минске ребята из всех регионов страны 8 февраля стали участниками необычного плац-парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт-1

Его посвятили 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Поскольку собрались пионерские дружины, не обошлось и без традиционных атрибутов.

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт-4

Правда, горны и барабаны приобрели совсем новое звучание. Участники финального шоу оттачивали мастерство почти полгода.

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт-7

Всего конкурсанты выступили в шести номинациях. Это и «Плац-концерт», и «Флаг-шоу». Чтобы попасть в столицу, ребята прошли отборочные этапы. Причем определить, какая именно из команд выступает перед жюри, легко можно было по форме.

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт-10

Александра Гончарова, председатель жюри:
Самая главная наша цель – выявить лучшие команды. Посмотреть, насколько за полгода ребята отточили мастерство в той или иной дисциплине. Но самое главное – пообщаться, найти новых друзей.

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт-13

Инна Ильчук:
Мы готовились и день, и ночь. Мы оставались очень долго в школе, но зато у нас получилось – вот мы на республике. Когда ты участвуешь в таком мероприятии, ты еще больше доказываешь свой патриотизм.

Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт-16

Все гости праздника, в том числе зрители, могли воплотить сегодня и множество разных идей, которых у пионеров предостаточно. Ну а победу в конкурсе праздновала столичная дружина. Кроме дипломов и кубков, им вручили акустическую систему.

# общество # Фотофакт # Пионеры в Беларуси # Александра Гончарова # Инна Ильчук

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские онкологи планируют лечить опухоль толстой кишки, используя ДНК-технологии
08 февраля 2018 13:30

Белорусские онкологи планируют лечить опухоль толстой кишки, используя ДНК-технологии

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы
08 февраля 2018 10:58

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы

«Целуйте, обнимайте и любите». Роман Юнусов – о том, как будит семью по утрам, и чего ждать зрителям от «Женщин против мужчин-2»
08 февраля 2018 09:51

«Целуйте, обнимайте и любите». Роман Юнусов – о том, как будит семью по утрам, и чего ждать зрителям от «Женщин против мужчин-2»