Пионерский плац-парад в честь 100-летия Вооруженных Сил Беларуси: видеофакт

Новости Беларуси. Ярко, зажигательно и с музыкой. В Минске ребята из всех регионов страны 8 февраля стали участниками необычного плац-парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его посвятили 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. Поскольку собрались пионерские дружины, не обошлось и без традиционных атрибутов.

Правда, горны и барабаны приобрели совсем новое звучание. Участники финального шоу оттачивали мастерство почти полгода.

Всего конкурсанты выступили в шести номинациях. Это и «Плац-концерт», и «Флаг-шоу». Чтобы попасть в столицу, ребята прошли отборочные этапы. Причем определить, какая именно из команд выступает перед жюри, легко можно было по форме.

Александра Гончарова, председатель жюри:

Самая главная наша цель – выявить лучшие команды. Посмотреть, насколько за полгода ребята отточили мастерство в той или иной дисциплине. Но самое главное – пообщаться, найти новых друзей.

Инна Ильчук:

Мы готовились и день, и ночь. Мы оставались очень долго в школе, но зато у нас получилось – вот мы на республике. Когда ты участвуешь в таком мероприятии, ты еще больше доказываешь свой патриотизм.