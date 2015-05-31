Певец Эмин и дочь президента Азербайджана сообщили о разводе

Новости Азербайджана. Эмин Агаларов и Лейла Алиева связали себя узами брака в 2006 году, а через два года у них родились мальчики-близнецы Али и Микаил.







Как написала в социальных сетях Лейла, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, «давно не секрет...», что ее брак с вице-президентом группы компаний Crocus Group и певцом Эмином «в последние годы носил формальный характер».







Эмин, в свою очередь, отметил, что, несмотря на развод, они «остаются друзьями и продолжают вместе воспитывать детей».



Эмин, запись в социальных сетях:

Для многих не секрет, что наш брак с Лейлой в последние годы носил формальный характер. Мы давно живем раздельно, в разных городах. Пришло время официально оформить наш развод, что мы и сделали. Мы остаемся друзьями и продолжаем вместе воспитывать наших детей.