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Певец Эмин и дочь президента Азербайджана сообщили о разводе

31 мая 2015 13:29
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Певец Эмин и дочь президента Азербайджана сообщили о разводе -0

Новости Азербайджана. Эмин Агаларов и Лейла Алиева связали себя узами брака в 2006 году, а через два года у них родились мальчики-близнецы Али и Микаил.



Как написала в социальных сетях Лейла, дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева, «давно не секрет...», что ее брак с вице-президентом группы компаний Crocus Group и певцом Эмином «в последние годы носил формальный характер».



Эмин, в свою очередь, отметил, что, несмотря на развод, они «остаются друзьями и продолжают вместе воспитывать детей».

Эмин, запись в социальных сетях:
Для многих не секрет, что наш брак с Лейлой в последние годы носил формальный характер. Мы давно живем раздельно, в разных городах. Пришло время официально оформить наш развод, что мы и сделали. Мы остаемся друзьями и продолжаем вместе воспитывать наших детей.

# общество # Звезды # Фотофакт # Развод # Эмин Агаларов # Лейла Алиева

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