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День Святой Троицы празднуют католики и православные 31 мая

31 мая 2015 11:54
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Новости Беларуси. Православные и католики 31 мая празднуют День Святой Троицы.

Он установлен на 50-ый день после Воскресения Христова и напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов.

Согласно преданию, после этого они начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Таким образом они получили возможность проповедовать в разных уголках мира. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской церкви.  

С давних времен в этот праздник  принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в церковь на освящение букеты из трав и цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Церковные праздники

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