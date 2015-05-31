День Святой Троицы празднуют католики и православные 31 мая

Новости Беларуси. Православные и католики 31 мая празднуют День Святой Троицы.

Он установлен на 50-ый день после Воскресения Христова и напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов.

Согласно преданию, после этого они начали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали. Таким образом они получили возможность проповедовать в разных уголках мира. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской церкви.

С давних времен в этот праздник принято украшать храмы и дома свежими цветами, травами, ветками деревьев и приносить в церковь на освящение букеты из трав и цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.