Первый заместитель министра обороны Беларуси: «Мы будем выполнять поставленные Президентом задачи»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке.
Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.
Одни из самых важных перестановок – кадровые ротации в Генеральном штабе и Министерстве обороны. Начальником Генштаба, первым заместителем министра обороны, назначен Виктор Гулевич. Его уже представили личному составу.
До этого генерал-майор выполнял оперативные задачи в должности командующего войсками Западного оперативного командования. Этот пост теперь займет Игорь Демиденко.
Заместителем министра оборонного ведомства назначен Андрей Жук – бывший командующий войсками северо-западного оперативного командования. Эту вакансию «закроет» Александр Науменко – до этого он руководил Минским суворовским училищем.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси – первый заместитель министра обороны:
Конечно, расширяется горизонт задач, растет уровень ответственности. Мы будем выполнять поставленные Президентом задачи. Уверен, что мы справимся в их реализации.
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