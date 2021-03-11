Первый заместитель министра обороны Беларуси: «Мы будем выполнять поставленные Президентом задачи»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.

Одни из самых важных перестановок – кадровые ротации в Генеральном штабе и Министерстве обороны. Начальником Генштаба, первым заместителем министра обороны, назначен Виктор Гулевич. Его уже представили личному составу.

До этого генерал-майор выполнял оперативные задачи в должности командующего войсками Западного оперативного командования. Этот пост теперь займет Игорь Демиденко.