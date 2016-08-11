Первый урожай арбузов собран на Могилевщине

Новости Беларуси. Эксперимент удался. В Круглянском районе на Могилевщине собрали первый урожай арбузов и дынь. Идея выращивать необычную для наших широт витаминную продукцию принадлежит местной стройорганизации. Бахчевые высадили в теплице. Урожай небольшой, но эксперимент полностью себя оправдал. Отечественные арбузы и дыни по вкусу даже превосходят заморские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот малыш так и называется - «Сахарный». Скорее даже не арбуз, а арбузик. Максимум такой плод вырастает до килограмма весом. Но от этого только плюсы.

Под стать арбузам и дыни. Тонкая кожура и совсем немного семечек внутри. А кроме привычного медового вкуса угадывается и сладкий экзотический.

Посадили бахчевые в теплице впервые. Обо всех секретах ухода узнавали в интернете. Главное – ежедневный полив и тепло.

Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:

Вне зависимости какая на улице погода, в этой теплице благодаря системе кондиционирования постоянные 26-27 градусов тепла. Это то, что надо для бахчевых. Южные культуры нуждаются в южном климате.

Урожай порадовал. С нескольких кустов собирали почти по 50 килограммов заморских ягод. Отечественные арбузы и дыни хорошо пошли в торговле.

Преимущества этих сортов перед привозными в том числе и в весе. Многим покупателям просто не нужны десятикилограммовые гиганты. А зачем переплачивать?

Валентина Дадоля, покупатель:

Я один раз купила такой арбуз, он очень вкусный, сочный и решила еще купить своим детям и внукам.

Ольга Цыбулькина, продавец:

Были дыньки, но их уже раскупили. Остались два арбузика. Отечественный идут лучше, чем привозные.

Виктория Кубеко, инженер по благоустройству предприятия:

В следующем году мы будем увеличивать площади раз в пять. Как в открытый грунт, так и в теплицы. В этом году мы довольны урожаем и в следующем будет еще лучше.

Доходы производителя от выращивания бахчевых лишь немного превысили расходы. Рентабельность чисто символическая. Но это только начало.