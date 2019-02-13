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Первый слёт работающей молодёжи БРСМ пройдёт в Минске и Орше

13 февраля 2019 07:09
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Новости Беларуси. 13 февраля первый слёт работающей молодёжи БРСМ соберёт полсотни активистов: педагоги, инженеры, инспекторы, кадровики, идеологи, бухгалтеры, работники сферы здравоохранения, железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый слёт работающей молодёжи БРСМ пройдёт в Минске и Орше-1

Молодых людей ждут насыщенные деловая и образовательная программы. Участники обсудят социальные гарантии на предприятиях, нюансы коллективных договоров, необходимость создания на предприятиях профессиональных бригад. А 14 февраля перейдут к практике и отправятся на производства.

# БРСМ # общество # Фотофакт

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