Первый памятник лидеру Израиля на территории постсоветского пространства открылся в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте сегодня торжественно открыли памятник всемирно известному политику Менахему Бегину - уроженцу города над Бугом. Это уникальное событие приурочено к 100-летнему юбилею государственного деятеля.

Бегин окончил брестскую школу. Затем перехал в Израиль, где впоследствии и началась его политическая карьера. Он стал седьмым премьер-министром Израиля, награжден Нобелевской премией мира. Умер Менахем Бегин в 92-м году в Тель-Авиве.

К слову, белорусская земля является Родиной не только Менахима Бегина, но и других известных политических деятелей Израиля. Среди них первый президент государства Хаим Вейцман и нынешний Шимон Перес, экс-премьер Ицхак Шамир. Всего же сегодня в Израиле проживают 150 тысяч уроженцев Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йосеф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:

Я от всего сердца благодарю именно руководство Беларуси. Это первый памятник лидеру государства Израиль на территории постсоветского пространства. Это - подвиг. Для руководства Беларуси это было непростое решение. Тем ценнее оно для нас, для израильтян. Одно дело, когда мы говорим о дружбе между народами, о сближении двух стран, а другое, когда мы подтверждаем эти слова реальными действиями.