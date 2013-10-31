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Первый памятник лидеру Израиля на территории постсоветского пространства открылся в Бресте

31 октября 2013 09:48
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Новости Беларуси. В Бресте сегодня торжественно открыли памятник всемирно известному политику Менахему Бегину - уроженцу города над Бугом.  Это уникальное событие приурочено к 100-летнему юбилею государственного деятеля.

Бегин окончил брестскую школу. Затем  перехал в Израиль, где впоследствии и началась его политическая карьера. Он стал седьмым премьер-министром Израиля, награжден Нобелевской премией мира. Умер Менахем Бегин в 92-м году в Тель-Авиве.

К слову, белорусская земля является Родиной не только Менахима Бегина, но и других известных политических деятелей Израиля.  Среди них первый президент государства Хаим Вейцман и нынешний Шимон Перес, экс-премьер  Ицхак Шамир. Всего же сегодня в Израиле проживают 150 тысяч уроженцев Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йосеф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:
Я от всего сердца благодарю именно руководство Беларуси. Это первый памятник лидеру государства Израиль на территории постсоветского пространства. Это - подвиг. Для руководства Беларуси это было непростое решение. Тем ценнее оно для нас, для израильтян. Одно дело, когда мы говорим о дружбе между народами, о сближении двух стран, а другое, когда мы подтверждаем эти слова реальными действиями.

# общество # Знаменитые люди # Праздничные даты

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