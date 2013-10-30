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Погода в Беларуси бьет полувековые рекорды. Столбик термометра поднялся почти до плюс 17

30 октября 2013 07:31
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Новости Беларуси. Хорошие вести с атмосферных фронтов. Погода в Беларуси установилась на редкость теплая и уже бьет полувековые рекорды. Накануне днем в Минске столбик термометра поднялся почти до плюс 17. Так тепло в конце октября было в 1965 году. Тогда воздух прогрелся до 15,5 градусов.

Теплая погода продержится в Беларуси аж до середины следующей недели. Правда, уже 31 октября станет чуть прохладнее, однако температурный фон все равно будет выше нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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