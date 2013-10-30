Белорусский государственный университет, главный вуз страны, отмечает 92-летие

Новости Беларуси. Главный вуз страны отмечает День рождения. Белорусскому государственному университету 30 октября исполняется 92 года.

Это крупнейший современный образовательный, научно-исследовательский и культурный центр. Старейшая альма-матер нашей страны в десятке лучших вузов СНГ. БГУ также входит в Европейскую и Евразийскую ассоциации университетов, активно сотрудничает с учебными и научными центрами мира. За прошедшие годы число иностранных студентов, обучающихся в БГУ, выросло в разы.

30 октября в вузе будут чествовать лучших. Им вручат высшие университетские награды: премии имени Владимира Пичеты и Антона Севченко за 2013 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.