Новости Беларуси. Первый конкурс молодых литераторов проведут в Беларуси. Так Союз писателей планирует помогать юным дарованиям. 23 декабря отечественные прозаики, поэты, драматурги и критики собрались в Минске на первый юбилей организации. Как помочь запомниться молодому автору и что сегодня интересует читателя, узнавала корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Сдержанная простота в линиях, лаконичный крой, ахроматическая цветовая гамма — такой не эмоциональный стиль в одежде для представителей, пожалуй, одного из самых эмоциональных видов деятельности говорит лишь об одном: отвлекаться на внешнее сегодня нельзя. Разве что на фото товарища. А потом, вооружившись ручками и блокнотами, они внимательно и увлеченно начнут конспектировать. На повестке — слово писателя.

Николай Чергинец, председатель ОО «Союза писателей Беларуси»:

Мы видим свои обязанности в том, чтобы усилить направление воспитательного воздействия на подрастающее поколение, на школьников. Вот это благодаря тому, что мы издали и будем издавать десятки книг специально для детей.

В писательском цеху Яна вот уже 16 лет. Это ее вторая книга. На сей раз сказка. Тиражом в более чем полутора тысяч экземпляров. На иллюстрированных страницах утенок познает мир, а вместе с ним и юные читатели. Да и творческая деятельность молодого писателя начиналась довольна-таки сказочно. В канун Нового 1999 года. И сказка стала для Яны Явич явью.

Яна Явич, писатель:

Например, делаю что-то, и что-то пришло. Начинаю писать то, что пришло на первом попавшемся клочке бумаги.

Она закончила педагогический университет. Публикуется в самых известных белорусских газетах и журналах. Помимо сказок на русском, пишет стихи для взрослых на родном языке. Над первым поэтическим сборником «Сувязь жыццяў» трудилась долгих 8 лет. Правда, свое первое стихотворение – о первом нежном чувстве, так и не издала.

Яна Явич, писатель:

(А белорусская литература есть вообще?) Конечно, есть. Белорусская литература самобытная, образная, она полна неповторимого колорита, который не встретишь больше нигде.

Сегодня стало известно, что уже в феврале на ежегодной Международной книжной выставке-ярмарке пройдет симпозиум молодых литераторов. Среди них же — масштабный конкурс, первый подобный в стране. Только в этом году на помощь издания книг талантливых литераторов государством выделено 20 миллиардов рублей.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Писатель, человек, который работает сегодня, так скажем, с душой человека, с его духовно-нравственным миром, он должен охватывать абсолютно все сферы, и независимо от временных каких-то исторических событий. Но в то же время он является частью тех событий. Мне хотелось бы, чтобы затрагивались темы семьи, темы тех традиционных ценностей, за которые, наверное, наши отца и деды не просто сражались, а жили.

Свою историю Союз писателей Беларуси пишет вот уже 10 лет. Сотни имен в нее уже внесены, тысячи, наверняка, традицию поддержат. Что интересно, среди «Союзников» не только белорусы, но и мастера пера из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Сербии, Сирии, Австрии. Тот случай, когда границы на бумаге очерчены разве что полями, а вот поле фантазии точно бескрайнее.