Новости Беларуси. Первый арендный дом для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в Минске. В новенькие квартиры на улице Голодеда первые жильца въедут уже в апреле.

Еще три дома (на улицах Тухачевского, Селицкого и Охотской) планируют сдать до конца года. Стоимость арендного жилья в месяц варьируется от 800 тысяч до двух миллионов белорусских рублей в зависимости от количества комнат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы администрации Заводского района:

Данные квартиры будут распределены между всеми административными районами. Для того, чтобы получить квартиру, необязательно быть нуждающимся. Просто в первую очередь квартира предоставляется нуждающемуся. У всех есть шанс получить арендную квартиру.