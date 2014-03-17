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Первый арендный дом для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в Минске

17 марта 2014 18:34
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Новости Беларуси. Первый арендный дом для горожан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в Минске. В новенькие квартиры на улице Голодеда первые жильца въедут уже в апреле.

Еще три дома (на улицах Тухачевского, Селицкого и Охотской) планируют сдать до конца года. Стоимость арендного жилья в месяц варьируется от 800 тысяч до двух миллионов белорусских рублей в зависимости от количества комнат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы администрации Заводского района:
Данные квартиры будут распределены между всеми административными районами. Для того, чтобы получить квартиру, необязательно быть нуждающимся. Просто в первую очередь квартира предоставляется нуждающемуся. У всех есть шанс получить арендную квартиру.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Государственная политика # Дмитрий Гуриненко

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