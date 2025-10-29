От мастер-классов до конкурсов среди хирургов – в Минске проходит Международный форум «На ростанях»

Современные технологии все активнее приходят в операционные. В Республиканском клиническом медицинском центре Управделами Президента проходит практическая часть международного форума «На ростанях», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучшие хирурги Китая делятся уникальной методикой лапароскопических операций – через небольшие разрезы всего до полутора сантиметров. Такой щадящий подход позволяет пациентам восстановиться уже через несколько дней. Белорусские специалисты перенимают опыт коллег, чтобы в ближайшее время внедрить передовые методы в отечественную практику. Форум продлится до конца октября, в его программе – мастер-классы, семинары и профессиональный конкурс среди хирургов. О медицине будущего – Даниил Дроботов.

Лапароскопия позволяет проводить операции на органах брюшной полости и малого таза через небольшие проколы – до полутора сантиметров, что сопоставимо ширине обычного мизинца. Также методика уменьшает риск осложнений. Реабилитация же проходит быстрее – на восстановление пациентам требуется примерно 3-4 дня. А шрамы после операции едва заметны.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Такая методика гораздо эффективнее открытой хирургии, так как современная лапароскопическая аппаратура позволяет увеличить изображение при операции до 40 раз. То есть хирургическое вмешательство выполняется почти как под микроскопом. Несмотря на явные плюсы лапароскопического метода для пациентов, с точки зрения хирурга механизм проведения таких операций гораздо сложнее. Причина в том, что из-за маленького прокола движения врача ограничены, в отличие от открытой операции. Чтобы отточить мастерство, белорусские врачи нередко обмениваются опытом с иностранными коллегами. В Минске китайские врачи провели мастер-класс по лапароскопической хирургии.