Первокурсники Академии МВД торжественно примут присягу 25 августа

Новости Беларуси. Клятва с особым смыслом. 25 августа первокурсники Академии Министерства внутренних дел торжественно примут присягу. Праздничный ритуал состоится в Минске на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще вчера абитуриенты, а сегодня уже новобранцы ведущего милицейского ВУЗа страны, произнесут священные слова перед лицом своих родных и близких, старших офицеров и ветеранов.

Курсанты более месяца готовились к этому волнительному дню. На учебных сборах постигали азы милицейской службы, изучали воинские уставы. Будущие офицеры прошли курс огневой и строевой подготовки. Планируется, что молодых правоохранителей поздравит с присягой руководство Министерства внутренних дел.