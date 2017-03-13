Первое стеклянное здание страны у истоков выставочной деятельности Беларуси: Минск прощается с НВЦ «БелЭкспо»

27 декабря 1968 года в архитектурной жизни столицы произошло громкое событие – открылся павильон ВДНХ БССР. Построен он был по проекту молодых архитекторов Сергея Ботковского, Юрия Градова и Леонида Левина. Интересно, что в это же время Юрий Градов вместе с Леонидом Левиным работали и над созданием мемориального комплекса «Хатынь». И каждый проект в итоге воплотился жизнь.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии:

В преддверии празднования 50-летия образования БССР было принято решение построить в Минске выставочный павильон достижений народного хозяйства республики. И был проведен конкурс, мы его выиграли. И послали в командировку в Москву посмотреть аналог. В то время в Москве в парке Сокольников тоже был построен выставочный павильон из стекла и алюминия.

Опыт московских коллег и консультации у мэтра советской архитектуры Владимира Адамовича Короля помогли молодым авторам воплотить задуманное в жизнь. Объект всесоюзного значения стал для нашей столицы новаторским.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии:

3 на 3 метра у нас размер вот этих проемов. И алюминиевый штапик. Черный метал шел внутрь, и у нас легкое воздушное здание появилось. Была идея сделать наверху эти квадры, которые вы видите, белые, сделать их тоже из стекла. Ездили на Неманский завод, думали привлечь специалистов, чтобы все здание было выполнено из стекла. Видите, здесь 12 м высота, 3 метра занимают фермы. То есть здание могло быть на 3 метра ниже. И такой проект был.

Советская страна жила ускоренным темпом пятилеток и режимом экономии, оттого архитекторов несправедливо обвиняли в расточительстве: как в лишних затратах стекла, так и в перерасходе энергии на отопление зданий из такого материала.

Кстати, стеклянные стены должны были стать не единственной новинкой в советской архитектуре. Авторы предлагали все металлоконструкции вынести наружу. Идею не приняли. Хотя уже через девять лет ее же блестяще воплотили во Франции во время строительства Центра Жоржа Помпиду.

Юрий Градов, заслуженный архитектор Республики Беларусь, лауреат Ленинской премии:

Это быо первое стеклянное здание, а сегодня их уже море. Поэтому не жалко. Но это первое. Как Гагарин у нас первый комонавт, так и это первый у нас «космонавт» – этот павильон.

С первого дня открытия павильон ВДНХ стал важнейшей выставочной площадкой в Минске. Именно здесь можно было увидеть все передовые достижения республики. На площадке рядом демонстрировалась сельскохозяйственная и строительная техника. Внутри были представлены достижения науки, техники и культуры.

О жизни ВДНХ того времени не понаслышке знает Таисия Никифоровна. В 1985 году она пришла сюда на работу в качестве экскурсионного сотрудника.

Таисия Белецкая, начальник экскурсионной службы ВДНХ БССР (1985-1998 гг.), руководитель выставочных проектов НВЦ «БелЭкспо» (1998-2012 гг.):

Всегда туристы и посетили выставки обращали внимание на БелАЗы, которые на удице стояли, это в первую очередь, и внутри было большое колесо – 3,5 метра. Все фотографировали, всем это нравилось. Когда компьютеры появились, новые телевизоры, холодильники – все новое было сразу на ВДНХ, потому что это был объект № 1. Когда все правительственные делегации приезжали сюда, то они посещали город. Всегда обзорная экскурсия – «Хатынь», а потом ВДНХ. Поэтому уделялось очень большое внимание, экспонаты были в надлежащем состоянии, было интересно и познавательно.

Каждый год экспозиция пополнялась новыми продуктами труда белорусского народа. А павильон ВДНХ был удостоен чести проводить знаковые мероприятия Советского Союза. Здесь праздновали 100-летие со дня рождения Ленина, 50-летие создания СССР. А перед празднованием 70-летия Великого Октября было принято расширить экспозицию за счет строительства второго этажа.

Таисия Белецкая, начальник экскурсионной службы ВДНХ БССР (1985-1998 гг.), руководитель выставочных проектов НВЦ «БелЭкспо» (1998-2012 гг.):

Увеличилась позиционная площадь, потому что внизу было где-то около трех тысяч метров, и на втором этаже больше тысячи метров. И за счет этого расширилась экспозиция. Там были уже представлены предприятия легкой промышленности, все отрасли народного хозяйства Беларуси. И поэтому к этой годовщине в 1987 году была новая экспозиция.

В начале 90-х с наступлением эпохи больших перемен ВДНХ меняет свой статус. Сначала Республиканский, а затем Национальный выставочный комплекс стал главной площадкой для сменных экспозиций.

Таисия Белецкая, начальник экскурсионной службы ВДНХ БССР (1985-1998 гг.), руководитель выставочных проектов НВЦ «БелЭкспо» (1998-2012 гг.):

В 1997 году у нас было 10 выставок, в 1998 году – уже 14 выставок. То есть мы постепенно начали нарабатывать. Мы не знали, с чего начать, как выпустить инвойс, как работать с иностранцами. И мы сами, хотя все имели высшее образование, но ни у кого не было выставочного образования. Кто гуманитарий, кто технический. И мы смогли за несколько лет потихоньку наладить контакты с зарубежными стрнанами, зарубежными выставочными компаниями.

Он практически никогда не пустовал и был центром культурной, технической, научной и образовательной жизни республики.

Таисия Белецкая, начальник экскурсионной службы ВДНХ БССР (1985-1998 гг.), руководитель выставочных проектов НВЦ «БелЭкспо» (1998-2012 гг.):

Нам повезло в жизни, потому что была очень хорошая работа. Были у истоков создания выставочной деятельности Республики Беларусь. Вот наша команда и наши все сотрудники.

В 2018 году выставочному центру «БелЭкспо» исполнилось бы 50 лет. Однако время расставляет новые приоритеты. И на месте выставочного павильона уже через несколько лет вырастет новый архитектурный ансамбль, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.