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Перформансы о вреде алкоголя от школьников: акция «Здоровье и молодость» в Минске

05 октября 2017 21:23
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Новости Беларуси. ЗОЖ глазами детей: минские школьники презентовали перформансы о вреде спиртного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице прошла акция «Здоровье и молодость».

Она собрала две сотни ребят. Их номера оценивало специальное жюри. Выступления – без слов, идею нужно было выразить через сценическую постановку или танец.

Перформансы о вреде алкоголя от школьников: акция «Здоровье и молодость» в Минске-1

Саида Вафина, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного дворца детей и молодежи:
Дети понимают, что можно, чтобы ты управлял своей жизнью своим телом, своим будущим. А можно, чтобы всем этим управлял алкоголь.

И вот они видят, что есть свобода выбора для старшеклассника.

Перформансы о вреде алкоголя от школьников: акция «Здоровье и молодость» в Минске-4

Участники:
Сегодня мы с моей командой покажем небольшое представление, в котором мы постараемся как можно быстрее убедить людей, чтобы они переставали пить.

Перформансы о вреде алкоголя от школьников: акция «Здоровье и молодость» в Минске-7

Сегодня мы будем показывать танец, который мы долго ставили. Он получился очень ярким и зажигательным, нам он очень нравится.

Из участников – ученики старших классов, всего  9 команд.

Номера они готовили больше месяца. Все удостоились грамот, а самые креативные – ценных подарков.

# общество # Акции # Фотофакт # Саида Вафина

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