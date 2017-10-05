Перформансы о вреде алкоголя от школьников: акция «Здоровье и молодость» в Минске

Она собрала две сотни ребят. Их номера оценивало специальное жюри. Выступления – без слов, идею нужно было выразить через сценическую постановку или танец.

Новости Беларуси. ЗОЖ глазами детей: минские школьники презентовали перформансы о вреде спиртного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И вот они видят, что есть свобода выбора для старшеклассника.

Саида Вафина, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного дворца детей и молодежи: Дети понимают, что можно, чтобы ты управлял своей жизнью своим телом, своим будущим. А можно, чтобы всем этим управлял алкоголь.

Участники: Сегодня мы с моей командой покажем небольшое представление, в котором мы постараемся как можно быстрее убедить людей, чтобы они переставали пить.

Сегодня мы будем показывать танец, который мы долго ставили. Он получился очень ярким и зажигательным, нам он очень нравится.

Из участников – ученики старших классов, всего 9 команд.

Номера они готовили больше месяца. Все удостоились грамот, а самые креативные – ценных подарков.