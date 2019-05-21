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«Перестроиться и быть успешным». Онлайн-справочник для будущих айтишников «ИТ-абитуриент-2019» презентовали в ПВТ

21 мая 2019 14:15
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Новости Беларуси. Онлайн-путеводитель для будущих айтишников впервые появился в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Электронный справочник белорусских вузов «ИТ-абитуриент-2019» презентовали 21 мая в ПВТ.

В каталоге можно найти подробную информацию о факультетах и специальностях профиля, планах набора, проходных баллах и стоимости обучения.

«Перестроиться и быть успешным». Онлайн-справочник для будущих айтишников «ИТ-абитуриент-2019» презентовали в ПВТ-1

Сегодня IT-специалистов в нашей стране готовят 10 вузов, в том числе и в регионах. Кстати, БГУИР в 2019 году на 300 человек увеличил план набора.   

«Перестроиться и быть успешным». Онлайн-справочник для будущих айтишников «ИТ-абитуриент-2019» презентовали в ПВТ-4

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:
Нам уже не нужны «сухие» технари. Сегодня активно в Парк высоких технологий привлекаются маркетологи, бизнес-аналитики, технические писатели. Это именно те профессии, в которых наиболее успешны люди-гуманитарии.

Технологии постоянно изменяются. Если человек знает английский язык и готов к обучению на протяжении всей жизни, то, соответственно, он всегда может найти ту специальность или если вдруг какая-то профессия пропадет, будет заменена, он сможет перестроиться и быть успешным. Ведь работа в IT интересная, перспективная и хорошо оплачиваемая.

«Перестроиться и быть успешным». Онлайн-справочник для будущих айтишников «ИТ-абитуриент-2019» презентовали в ПВТ-7

«Перестроиться и быть успешным». Онлайн-справочник для будущих айтишников «ИТ-абитуриент-2019» презентовали в ПВТ-9

Издание также собрало рекомендации будущих работодателей. К слову, порядка 2,5 тысяч студентов айтишных специальностей совмещать учебу с работой начинают уже со второго курса. А резидентами ПВТ созданы и поддерживаются 60 совместных научно-производственных лабораторий и учебных центров на базе вузов.    

# It-технологии # общество # Александр Мартинкевич # Фотофакт

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