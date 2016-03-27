Католическая пасха в Беларуси: как отмечают светлый праздник в нашей стране

Новости Беларуси. Верующие отмечают Пасху с особым торжеством и радостью, приветствуя друг друга словами «Христос воскрес!» Праздничные богослужения проходят 27 марта во всех костелах страны. Сюда приходят целыми семьями. А дома – освященные яйца, куличи и, конечно, подарки – детям, близким и друзьям.

К этому празднику верующие готовятся 40 дней. Именно столько Христос был с учениками после своего Воскресения. «Избавиться от смерти» – так переводится само слово «Пасха». Им же именуют и куличи. В семье Пономаревых к приготовлению сдобного блюда подход особый. Обязательно в восемь рук и только с добрыми мыслями.

Ольга Пономарева:

Стараемся стать немножко лучше. Немножко лучше для своих детей, для своих родителей, как муж и жена.

В Пасху, кстати, на столе не куличи голова всему, а яйца. Расписные и освященные. Как символ новой жизни. И дарить их принято сперва родным, близким, знакомым и даже прохожим. Тем самым желая благополучия и здоровья. Сразиться в битве крашенками Матвею и Софье еще только предстоит.

Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий четверг, чтобы ничто не отвлекало от служб Страстной пятницы, дня выноса Святой Плащаницы и молитвы. К ней же, говорит мама Ольга, в их семье особое отношение. Шестилетний Матвей и трехлетняя Софья весь Пост молились за больных деток.

Накануне в католических храмах Беларуси прошла пасхальная вигилия. Продолжаются богослужения и сейчас. Сюда приходят целыми семьями. Для детей, кстати, отдельная служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане:

Светлый день, наверное, должен быть в душе и в сердцах каждого человека.

Мы с ребенком все время празднуем все вместе, дружной семьей.

В этот день хорошо вспомнить и родных, и близких, и ушедших, и тех, кто с нами. И чтобы все у всех было хорошо.

Мира, спокойствия, душевного равновесия.

Ольга и Александр Пономаревы:

Чтобы любовь Иисуса дотронулась до сердца каждого. И каждый мог в эти светлые святые дни пережить такую радость. Радость преображения, очищения, семейную радость, общения. И был счастлив.