В Минске усилен контроль за пассажирскими перевозками

В Минске – усиленный контроль за пассажирскими перевозками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инспекторы ГАИ работают в режиме повышенного внимания.

Их задача – вовремя заметить то, что может повлиять на безопасность десятков людей в салоне каждого автобуса.

Артем Нехай, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Во время несильной службы инспекторы уделяют внимание техническому состоянию маршрутных транспортных средств и соблюдению их водителями требований правил дорожного движения. Также сотрудники контролируют предоставление преимущества автобусам и микроавтобусам, водителями иного транспорта и правомерность движения последних по полосам, предназначенных для общественного транспорта. Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Камеры фиксируют нарушения в режиме реального времени, позволяя реагировать быстрее и точнее. И ответственность – не только на водителях, к ней могут привлечь и тех, кто выпускает транспорт на линию и отвечает за подготовку водителей. Безопасность пассажиров – приоритет. И этот контроль – не формальность, а реальная работа, которая помогает избежать аварий и сохранить жизни.