«Пеўнік спявае, а сабачка гаўкае – і мне весялей». Женщина более 30 лет прожила одна в деревне, выселенной после аварии на ЧАЭС

Чарнобыльская хмара накрыла чацвёртую частку тэрыторыі Беларусі. У зонах забруджвання радыяцыяй апынулася 3 668 населеных пунктаў, 53 раёны.

У Брагінскім раёне абязлюдзелі амаль 60 вёсак.

Уладзiмiр Субат, журналiст:

Не аднойчы мне даводзілася бываць у выселенай пасля чарнобыльскай катастрофы брагінскай вёсцы Дуброўнае. І кожны раз цікавіла – ці ёсць там жыццё? Мінула 32 гады пасля той страшэннай катастрофы, якая памяняла свет на «да і пасля Чарнобыля». І вось журналісцкія шляхі-дарогі зноў мяне прывялі сюды, у Дуброўнае. Ці ёсць тут сёння жыццё?

Уладзiмiр Субат:

Галоўная вуліца Дуброўнага. Яна больш падобная нават не на сад, а на парк.

Столькі маладых дрэўцаў сярод старых яблынь, якія паміраюць, дажываюць свой час.

І вось сустрэча. Добры дзень! Яўгенiя Данчанка, жыхар вёскі Дуброўнае:

Добры. Уладзiмiр Субат:

Як вас жа вас зваць?

Яўгенiя Данчанка:

Жэня. Уладзiмiр Субат:

А па бацьку? Яўгенiя Данчанка:

Сяргееўна. Уладзiмiр Субат:

Яўгенія Сяргееўна. Яўгенiя Данчанка:

Так. Уладзiмiр Субат:

І, канешне, прозвішча, напэўна, такое, як у ўсіх у Дуброўным? Яўгенiя Данчанка:

Так. Данчанка. У нас большасць – Данчанка. Уладзiмiр Субат:

Вы зараз адна ў хаце? Яўгенiя Данчанка:

Адна. Уладзiмiр Субат:

Сігналіць нехта. Хто гэта едзе? Яўгенiя Данчанка:

Аўталаўка.

Тры разы на тыдзень аўталаўка Брагінскага спажывецкага таварыства курсіруе па выселеных вёсках. Сяляне не адчуваюць сябе забытымі. Усе неабходныя тавары дастаўляюць. Яўгенiя Данчанка:

Гэта мая дарагая прадаўшчыца. Яна мяне жалее. Яна маю сумачку прынясе.

Уладзiмiр Субат:

Што б Вы без яе рабілі б? Прадавец аўталаўкі:

А я без них. Ну что, бабулечка, пойдёмте. Яўгенiя Данчанка:

А я ж денег не взяла. Прадавец аўталаўкі:

Ничего. Яўгенiя Данчанка:

Малачка, булачку хлеба. Рысу. Уладзiмiр Субат:

Што яшчэ хочаце ўзяць? Яўгенiя Данчанка:

Вафлі ёсць? Я вафелькі хачу. Две дай. «Мае суседзі былі ўсе – добрыя людзі»

Так званыя самасёлы чарнобыльскіх вёсак, па звычцы, вядуць сваю гаспадарку. Кожную вясну засяваюць агароды. А вось сады за дзесяцігоддзі здзічэлі, многія дрэвы ўчарнелі.

Памятае Яўгенія Сяргееўна дачарнобыльскае жыццё ў Дуброўным.

Яўгенiя Данчанка:

Мы тут вяселле гулялі. А гэта была адна хата. І вось гэта.

Дзве было. І тут мае суседзі. Добрыя людзі. Усе – добрыя людзі.

А тут крынічка была. Уладзiмiр Субат:

Палескія крыніцы. А вада, напэўна, такая смачная. Яўгенiя Данчанка:

Светленькая. «Усе збіраліся вечарам. Ідзем па асфальту і песні спяваем» Да чарнобыльскай катастрофы больш за сто сямей жыло ў Дуброўным.

Людзі працавалі на палях саўгаса «Астрагляды», даглядалі на жывёлагадоўчых фермах кароў, цялятаў, свіней. Гаспадарка была адной з лепшых на Гомельшчыне. Як гаворыць наша гераіня – жыццё тут кіпела.

Уладзiмiр Субат:

Колькі вяргінь, квітнелі кветнікі нашы. Аж душа радавалася. Шырокія палі акружаюць Дуброўнае. Зямля тут ўрадлівая, шчодрая на ўраджаі збожжавых, бульбы і іншых культур. Гэта была сапраўдная палеская жытніца.

Яўгенiя Данчанка:

Раней, яшчэ жылі ўсе тут, усе збіраліся вечарам. Ідзем па ўсяму асфальту і песні спяваем, да самага скрыжавання. Як начная прагулка. Уладзiмiр Субат:

Ці даўно Вам даводзілася такі праменад па Дуброўным ладзіць? Яўгенiя Данчанка:

Як сёння? Гэта ўжо даўно. «Прыйшоў у маю хату, што трэба атаварыўся, і пайшоў» Вандроўку па Дуброўным працягнулі ў доме гаспадыні. Уладзiмiр Субат:

Хто гэта заліваецца? Як зваць яе? Яўгенiя Данчанка:

Жучка.

Уладзiмiр Субат:

Колькі ёй гадоў? Яўгенiя Данчанка:

Два. Уладзiмiр Субат:

А хату на замок зачыняеце? Яўгенiя Данчанка:

Замыкаю, так. Уладзiмiр Субат:

Ад каго? Яўгенiя Данчанка:

Каб яго апублікавалі, каб пабачылі, як ён вырывае. Прыйшоў у маю хату, што трэба атаварыўся, і пайшоў.

І вось такое выпрабаванне даводзіцца цярпець адзінокім састарэлым у пакінутых чарнобыльскіх вёсках. Яўгенiя Данчанка:

Вось я тваражок адтапіла і буду есці.

Уладзiмiр Субат:

Бачу яйкі на стале. Курачкі нясуцца? Яўгенiя Данчанка:

Нясуцца. А вось мой тэлефончык.

Тэлефануюць: «Мама, як ты?» «Пеўнік спявае, а сабачка гаўкае – і мне весялей» У Яўгеніі Сяргееўны – два сыны. З сем’ямі яны выехалі з Дуброўнага. Старэйшы жыве ў Гомелі, а малодшы – на Віцебшчыне.

Уладзiмiр Субат:

У вас уся цывілізацыя ў хаце. Яўгенiя Данчанка:

Так. Уладзiмiр Субат:

Вы не адчуваеце сябе адзінокай? Яўгенiя Данчанка:

Не, пеўнік спявае, а сабачка гаўкае – і мне весялей. 32 гады таму старэйшы сын Яўгеніі Сяргееўны толькі ажаніўся. Пра аварыю на Чарнобыльскай атамнай станцыі сям’я Данчанкаў даведалася ад сватоў.

Яўгенiя Данчанка:

Не сказаў ніхто, што такая бяда. Уладзiмiр Субат:

Люді раз’ехаліся па свеце. Яўгенiя Данчанка:

А хочацца сустрэцца. Хочацца такога, но ўжо яго не будзе. «Бацька казаў: «Донька, нікуды не хадзі. Мы тут моцна гаравалі, працавалі. Жыві да канца» Яўгенія Сяргееўна так і не пакінула родны дом. І засталася адна. І ўсе гэтыя 32 гады – на ўсю выселеную вёску Дуброўнае. Уладзiмiр Субат:

Людзі паехалі з Дуброўнага, а чаму Вы не пакінулі?

Яўгенiя Данчанка:

Я – па просьбе свайго бацькі. Ён казаў: «Донька, нікуды не хадзі. Мы тут моцна гаравалі, працавалі. І жыві да канца, пакуль будзеш жыць». З кожным годам усё цяжэй гаспадыні ўпраўляцца са сваім агародам, соткі засяваць.

Здароў’ё ўжо не тое, што ў маладыя гады. Але знаходзіць сілы, каб не пуставала зямля.

Яўгенiя Данчанка:

Вось мой агародзік. Мая клубнічка, мой часнычок. Я ўжо трошкі апрацавала.

Там будуць у мяне і памідорчыкі, і перчыкі, і агурчыкі. Раней у мяне быў вялікі агарод. Я трымала свіней. Зямлі ў мяне багата было.

Хадзіце ўжо дадому. Уладзiмiр Субат:

Хочацца пабачыць Вашу хату. О, у Вас тут, як у музеі. Столькі здымкаў, карциін, дываноў.

Падарыце трошкі якой-небудзь песні Вашай. Яўгенiя Данчанка:

Ой пры лужку, пры луне, пры шчаслівай долі… Лёс Дуброўнага, як лічыць наша гераіня, у жыцці чалавека. Ёсць людскія сілы і радасць – будзе жыць і зямля. Наперакор ўсяму. Уладзiмiр Субат:

Вас слухаеш і здаецца, што ў Вас суму няма. Яўгенiя Данчанка:

Няма. Уладзiмiр Субат:

Што у Вашым сэрцы Дуброўнае засталося… Яўгенiя Данчанка:

Жывым. Уладзiмiр Субат:

Вы агеньчык Дуброўнага? Той самы агеньчык, які дае жыццё ўсёй вёсцы? Яўгенiя Данчанка:

Можа быць і так. Уладзiмiр Субат:

Проста хачу стаць на калена, бо такое пачуцце… Дай Бог Вам здароўя і цярпення.

«Нас эвакуіравалі, так мы паздавалі свае дамы. А цяпер ужо я плачу за яго» Людзей у выселеных вёсках не забываюць. Не толькі аўталаўка курсіруе тут, але і пошта. У дзень здымак прымчала ў Дуброўнае паштовая машына, каб адзінай жыхарцы даставіць пенсію.

Уладзiмiр Субат:

Пенсію Вам прывезлі. Яўгенiя Данчанка:

Здрасьце. Праверце, калі ласка, мне лічыльнік.

Прапісана наша гераіня ў гомельскай кватэры старэйшага сына, аднак ў вёсцы карыстаецца благамі цвывілізацыі і спраўна разлічваецца за гэта. Яўгенiя Данчанка:

Нас эвакуіравалі, так мы паздавалі свае дамы. А цяпер ужо я плачу за яго. Трэба ж усё па закону. Уладзiмiр Субат:

І Жучка чакае ад пенсіі пачастункаў.

Яўгенiя Данчанка:

Прывыкла і чакае. Часткай сваёй пенсіі Яўгенія Сяргееўна дзеліцца з дзецьмі і ўнукамі. Не першы год рэгулярна штомесяц адпраўляе паштовыя пераводы ім. Яўгенiя Данчанка:

Мае ж дзеткі прыязджаюць не з пустымі рукамі, а ўсяго мне панавязуць заўсёды. Так і мне ж трэба.

Сотрудница «Белпочты»:

У Вас внуки есть? Яўгенiя Данчанка:

У мяне ўнучачка Машка і праўнучак. Сотрудница «Белпочты»:

Вот «Сельская газета», там про Комарин. «Каму прыгожа і ладна жывецца ў палескім Камарыне». Почитайте. Про Брагинский район.

Яўгенiя Данчанка:

Дай Бог, штоб і мы так усе жылі ў сваім Дуброўным. Уладзiмiр Субат:

Здавалася б, прытамілі мы адзіную жыхарку Дуброўнага. Яўгенiя Данчанка:

Ну што, яшчэ пасядзім?

Уладзiмiр Субат:

Але не, нагаманіцца не маглі. Так не хацелася раставацца. А некалькі гадоў таму адзінай жыхарцы Дуброўнага стала крыху весялей. Вярнулася ад сыноў з Мар’інай Горкі суседка Ганна Данчанка. «Як стануць польку танцаваць! Аж у ляску чутна. Хлопцы і дзеўкі прыбягалі да нас гуляць, у Дуброўна» Ганна Данчанка, жыхар вёскі Дуброўнае:

Ой, я ўжо збіралася ісці. Ды ўключыла радыё. Песні перадаюць. Аптымізма дубровенскім сяброўкам не займаць. Ёсць ім што ўзгадаць з мінулага роднага Дуброўнага.

Ганна Данчанка:

Пабудавалі той клуб. Як стануць польку танцаваць! Полька ўлева, полька ўправа. Аж у ляску чутна. Хлопцы і дзеўкі прыбягалі да нас гуляць, у Дуброўна. У нас было багата гарманістаў. Адселеная тэрыторыя стала жыць па законах дзікай прыроды, дзе частые госці – не людзі, а зверы.