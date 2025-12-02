Павильон Беларуси вошёл в тройку самых популярных на ВДНХ в Москве

Имиджевая и экономическая платформа, которая объединяет бизнес и покупателей. Павильон Беларуси вошел в тройку самых популярных на ВДНХ в Москве. Площадка остается крупнейшей для встреч бизнеса, экспортеров и инвесторов. По данным ТАСС, с начала 2025 года ее музейно-выставочные комплексы посетили более 7,5 миллиона человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский павильон неизменно вызывает интерес гостей. Организаторы отмечают: каждая вторая покупка совершается именно здесь. Высокое качество и широкий ассортимент нашей продукции превращают площадку не только в торговую, но и в деловую: для белорусских предприятий это возможность презентовать товары, наладить контакты и выйти на новые рынки. Уже в декабре знаменитый павильон №18 предстанет в праздничном предновогоднем убранстве, чтобы подчеркнуть уникальность и оригинальность отечественных товаров. ВДНХ в Москве становится площадкой, где Беларусь уверенно заявляет о себе и о качестве своей продукции.