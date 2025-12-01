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«Планируем сделать зоны отдыха». Как будет проходить второй этап модернизации Комаровского рынка

01 декабря 2025 18:16
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Комфортное и современное пространство для покупателей и для продавцов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Планируем сделать зоны отдыха». Как будет проходить второй этап модернизации Комаровского рынка-2

Масштабная модернизация продолжается на Комаровском рынке. Уже заменили практически все ряды для мясной продукции – а это 380 единиц, на их месте – просторные и удобные холодильные витрины. Также расширили зоны обслуживания, установили дополнительное оборудование для хранения продукции и улучшили освещение.

«Планируем сделать зоны отдыха». Как будет проходить второй этап модернизации Комаровского рынка-4

Людмила Томашевич, заместитель генерального директора минского Комаровского рынка:
В настоящее время запланирован второй этап модернизации, который начнется буквально с 1 декабря 2025 года. Более того, мы планируем сделать зоны отдыха для того, чтобы посетители, которые пришли на рынок, не только могли купить соответствующий товар, но и насладиться особой атмосферой, которая царит на территории рынка.

Модернизация поделена на восемь этапов, весь процесс завершится в 2027 году. При этом Комаровский рынок продолжает свою работу в привычном графике.

# Минский Комаровский рынок # Людмила Томашевич

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