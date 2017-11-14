Павел Якубович возглавил общественный совет при МВД

Новости Беларуси. Борьба с киберпреступностью и повышение авторитета сотрудников МВД – эти и другие вопросы обсудили на заседании общественного совета при МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 ноября участники встретились в обновленном составе: избран новый председатель.

Совет возглавил Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня». Отметим, за время работы структуры рассмотрены и решены важные для общества проблемы.