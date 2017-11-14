Павел Якубович возглавил общественный совет при МВД

Новости Беларуси. Борьба с киберпреступностью и повышение авторитета сотрудников МВД – эти и другие вопросы обсудили на заседании общественного совета при МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
14 ноября участники встретились в обновленном составе: избран новый председатель.
Совет возглавил Павел Якубович, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня». Отметим, за время работы структуры рассмотрены и решены важные для общества проблемы.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
В этом году мы наблюдаем определенный рост преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних (с использованием в том числе сети интернет). Увеличиваем свое присутствие с точки зрения возможностей киберразведки. Мы обращаем внимание в первую очередь на свой профессионализм, на безусловное выполнение всех законов,
на внимательное отношение ко всем бедам граждан.
Общественный совет при Министерстве внутренних дел был создан в марте 2013 года. Одна из основных задач – выстроить благоприятные отношения между правоохранителями и населением.