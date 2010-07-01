Павел Бородин: Белорусы — это те же русские, но со знаком качества

В Минске официально дан старт празднованию главного государственного праздника — Дня Независимости.

Музыкальные поздравления звучали во Дворце Республики. Здесь собрались более двух с половиной тысяч зрителей. Это известные и заслуженные люди страны, зарубежные гости и, разумеется, ветераны, которым Беларусь обязана мирным небом над головой, а значит и Независимостью. На сцене — самые яркие звёзды белорусской эстрады и народные коллективы.

Владимир Безбородко, ветеран Вооружённых сил Республики Беларусь:

В своё время мне пришлось встретить этот день в партизанском лесу. Так что День Независимости, как и День Победы, для меня — это главный праздник в жизни.

Валентина Прохорова, Заслуженный учитель Республики Беларусь:

Смотришь на этот красивый, украшенный город — поднимается настроение, хочется жить, работать и радоваться жизни.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Лично для меня, это, по-прежнему, семейный праздник. Ведь, в этот день мы вспоминаем своих родных, которые застали те тяжёлые времена. Дух этих людей живёт в нас.

Павел Бородин, государственный секретарь Союзного государства:

Мы живём с вами в одной прекрасной стране. И, когда я приезжаю сюда, я понимаю, что белорусы — это те же русские, но со знаком качества.