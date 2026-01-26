В Витебске провели уникальную операцию с использованием 3D-технологий

К ним поступил парализованный мужчина с массивным поражением шейного отдела позвоночника. Медики и биоинженеры с помощью 3D навигации, моделирования и планирования разработали индивидуальный имплант, который прикрепили к поврежденному участку кости пациента. Систему такого внушительного размера в Беларуси еще не использовали и не производили. Вскоре, после операции, мужчина смог присаживаться, восстановилось движение нижних конечностей, лучше стали работать руки.

Артем Корнилов, заведующий Витебского областного научно-практического центра «Хирургическая спинальная инфекция»: Индивидуальное всегда лучше в современной хирургии. Это шестой технологический уклад, и далеко не все страны мира имеют доступ к таким технологиям. А наш белорусский производитель уже полностью импортозаместил индивидуальные импланты. Это используется как в хирургии позвоночника и челюстно-лицевой хирургии, так и в онкологии, травматологии, ортопедии

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:

Это совместная разработка наших отечественных производителей из индустриального парка «Великий камень». Буквально в течение недели-двух мы получаем этот имплант и мы уверены, что он на 100 % подходит конкретному пациенту. Внедрять новейшие научные разработки в практику, как и требует глава нашего государства, для того, чтобы они приносили ощутимый эффект. И в первую очередь это возвращение здоровья нашим пациентам

Областной центр хирургической спинальной инфекции, где выполнена операция, создан несколько лет назад. Только в 2025-м здесь выполнены свыше 60 операций с применением 3D-моделирования.