Российские СМИ: Екатерина Андреева отстранена от эфира на «Первом канале»

Мальчику-инвалиду не разрешили отдыхать на туристической базе

В конце августа брестчанин Михаил Пыжик собирался на отдых со своим 15–летним сыном Кириллом. Место выбирали сообща: чтобы недорого, недалеко и комфортно. По всем параметрам подошла база отдыха Белорусской железной дороги «Белое озеро» в 40 километрах южнее Бреста.