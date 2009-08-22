Российские СМИ: Екатерина Андреева отстранена от эфира на «Первом канале»

До конца августа ведущая числится в отпуске. Екатерина Андреева, ведущая программы «Время» на «Первом канале», отстранена от эфира, пишет «Газета.ру» со ссылкой на неофициальные источники в «Останкино». Руководство телеканала пока официально не комментирует эти сведения, отмечает радиостанция «Эхо Москвы».
По данным «Газеты.Ру», причиной стал конфликт с начальством из-за рабочего графика: якобы руководство предложило Андреевой вести итоговый выпуск новостей три недели подряд, но уставшая ведущая отказалась, после чего ее и отстранили от эфира. Изданием называются и другие версии, среди которых - политическая, согласно которой «вопрос решался в Кремле». Каких-либо развернутых пояснений этой версии, однако, не приводится, отмечает lenta.ru.