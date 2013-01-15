Пассажирка рейса «Новосибирск – Ереван» родила девочку на высоте 11 тысяч метров

Новости Армении. Место рождения – самолет, высота – 11 тысяч метров. Пассажирка рейса «Новосибирск – Ереван» во время перелета родила девочку. Роженица – армянка – вышла замуж и уехала в Новосибирск. Но, посоветовавшись с родственниками, решила все же рожать на родине. Срок позволял – женщина должна была разрешиться только в феврале.

Но ребенок решил иначе. И в итоге, благодаря бортпроводникам, которые принимали роды, при посадке в солнечном Ереване на борту самолета стало на одного пассажира больше. Назвали девочку Асмик – в честь одной из стюардесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.