Прямой эфир

Пассажирка рейса «Новосибирск – Ереван» родила девочку на высоте 11 тысяч метров

15 января 2013 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Армении. Место рождения – самолет, высота – 11 тысяч метров. Пассажирка рейса «Новосибирск – Ереван» во время перелета родила девочку. Роженица – армянка – вышла замуж и уехала в Новосибирск. Но, посоветовавшись с родственниками, решила все же рожать на родине. Срок позволял – женщина должна была разрешиться только в феврале.

Но ребенок решил иначе. И в итоге, благодаря бортпроводникам, которые принимали роды, при посадке в солнечном Ереване на борту самолета стало на одного пассажира больше. Назвали девочку Асмик – в честь одной из стюардесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Самолет

Другие новости рубрики

Все новости
15 января 2013 05:38

Модельный городок для обучения населения поведению при пожарах появится в Гродно

Купить билеты в кинотеатры Минска можно будет в Интернете и через мобильный телефон
14 января 2013 17:30

Купить билеты в кинотеатры Минска можно будет в Интернете и через мобильный телефон

Постояльцы Рестянского дома-интерната для престарелых и инвалидов даже не хотят возвращаться в город
14 января 2013 16:53

Постояльцы Рестянского дома-интерната для престарелых и инвалидов даже не хотят возвращаться в город