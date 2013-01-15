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Модельный городок для обучения населения поведению при пожарах появится в Гродно

15 января 2013 05:38
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Новости Беларуси. Модельный городок для обучения населения поведению при пожарах появится в Гродно. Он разместится в районе озера Юбилейное. На площади около одного гектара планируется возвести недорогие постройки. Они будут имитировать квартиру, больничную палату, школьный класс, производственное помещение – места, где возможно возгорание.

Группы людей будут на практике учиться как необходимо себя вести в том либо ином помещении в случае ЧП.

Подобные городки уже успешно применяется в Швеции, России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Пожар

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