Новости Беларуси. Модельный городок для обучения населения поведению при пожарах появится в Гродно. Он разместится в районе озера Юбилейное. На площади около одного гектара планируется возвести недорогие постройки. Они будут имитировать квартиру, больничную палату, школьный класс, производственное помещение – места, где возможно возгорание.

Группы людей будут на практике учиться как необходимо себя вести в том либо ином помещении в случае ЧП.

Подобные городки уже успешно применяется в Швеции, России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.