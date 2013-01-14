Купить билеты в кинотеатры Минска можно будет в Интернете и через мобильный телефон

Новости Беларуси. Очереди у касс кинотеатров уйдут в прошлое. Купить билеты на просмотр фильмов теперь можно будет в Интернете.

Новая услуга для столичных киноманов появится уже на этой неделе. Заказать и оплатить заветные квитки можно на специальном сайте с помощью банковской карточки.

А уже на следующей неделе станет доступна оплата даже с мобильного телефона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

Мы начнем с «Октября» и «Дома кино». Думаю, в течение 3-4 месяцев систему продажи билетов именно электронными деньгами введем во всех кинотеатрах.