Пасхальное искусство: где научиться расписывать яйца свои руками

Новости Беларуси. В Воложинском районе обучают технике росписи яиц. В местном центре культуры провели семинар-практикум. Для всех желающих провели мастер-классы по технике росписи пасхальных яиц воском, акриловыми красками и праздничному декорированию.

А в Раковском центре народного творчества мастера делятся своим талантом со школьниками. Яйцо предлагают украсить воском или бумагой, а также бисером. Здесь же работает выставка работ, сделанных детьми-инвалидами. Перед началом занятий накануне Пасхи, всех присутствующих, по старинной традиции бьют освещенной в храме вербой.