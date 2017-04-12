Пасхальное искусство: где научиться расписывать яйца свои руками
Новости Беларуси. В Воложинском районе обучают технике росписи яиц. В местном центре культуры провели семинар-практикум. Для всех желающих провели мастер-классы по технике росписи пасхальных яиц воском, акриловыми красками и праздничному декорированию.
А в Раковском центре народного творчества мастера делятся своим талантом со школьниками. Яйцо предлагают украсить воском или бумагой, а также бисером. Здесь же работает выставка работ, сделанных детьми-инвалидами. Перед началом занятий накануне Пасхи, всех присутствующих, по старинной традиции бьют освещенной в храме вербой.
Кстати, раньше накануне Пасхи каждая хозяйка должна была иметь минимум три десятка крашеных яиц, чтобы дарить их волочебникам. За неделю работы пасхальной мастерской в Воложинском районе планируют сделать до сотни главных символов пасхального стола, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.