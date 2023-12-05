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Партийная школа для представителей «Белой Руси» начала работу в Гродно

05 декабря 2023 14:27
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Представители партии «Белая Русь» сели за парты. В Гродно начала работу партийная школа на базе Купаловского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партийная школа для представителей «Белой Руси» начала работу в Гродно-1

Первыми слушателями стали 20 человек. Для них преподавательский состав разработал курс занятий, который направлен на политическое просвещение. В программе беседы об истории и становлении белорусской нации и государственности; затрагиваются идеологические аспекты, медиаграмотность и информационная безопасность. Запланированы не только лекции, но дискуссии. Интенсив продлится три дня.

Партийная школа для представителей «Белой Руси» начала работу в Гродно-4

Ирина Степаненко, член Высшего политического совета белорусской партии «Белая Русь»:
Белорусской партией «Белая Русь» принято решение об активном участии в избирательной кампании. Наши коллеги получат соответствующие знания.

Партийная школа для представителей «Белой Руси» начала работу в Гродно-7

Наталья Боронина, заведующая дошкольным центром развития ребенка № 11 Гродно, член белорусской партии «Белая Русь»:
Важно само построение будущей политической жизни нашего государства, четко понимать позицию нашего Президента, нашей партийной деятельности, потому что «Белая Русь» для меня – первичная партийная организация, я, скажем так, новичок. И поэтому, прослушав данный курс, я получила огромный пласт знаний, которые буду применять в своей партийной деятельности.

Такой проект реализуется по всей стране на системной основе. В партийной школе проводят обучение для всех представителей «Белой Руси».

# Белая Русь # общество # Ирина Степаненко # Фотофакт

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