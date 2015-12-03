Паралимпиец Юрий Бучков: Мечтаю быть не призёром Паралимпиады, а выиграть ее!

Инвалидность – это не приговор. Порой люди с ограниченными возможностями демонстрируют небывалую силу воли и добиваются впечатляющих успехов в различных сферах. Одна из них – спорт. Сегодня паралимпийское движение объединяет участников более чем из 180 стран. И Беларусь в нем играет немаловажную роль. Наши спортсмены показывают высокие результаты на мировой арене, вызывая всеобщее восхищение и уважение.

Один из них – Юрий Бучков, 5-кратный чемпион Европы в толкании ядра, метании диска; двукратный бронзовый призер Паралимпийских Игр, рекордсмен мира, мастер спорта международного класса.

В шахматах Юрий Бучков добился серьезных результатов и стал бронзовым призером паралимпиады 1996-го года. Но всегда мечтал проявить себя и в другом виде спорта. А мечты, как известно, сбываются. В 90-ых годах в Беларуси стало активно развиваться паралимпийское движение и Юрия взяли в легкую атлетику. Там он познакомился со своим тренером Александром Литвиненко.

Так началась карьера Юрия Бучкова в легкой атлетике. Несмотря на то, что у спортсмена глубокое нарушение зрения, это не помешало ему добиться серьезных результатов. В 1999 году наш богатырь установил рекорд мира в толкании ядра – 15 метров, 37 сантиметров…А в 2008 году побил собственный рекорд – он составил 16 метров и 77 сантиметров.

Паралимпийские игры в Австралии в двухтысячном году принесли Юрию Бучкову 2 бронзовые медали и море незабываемых эмоций.

Сейчас Юрию Бучкову 44 года. Обычно к этому возрасту спортсмены заканчивают свою карьеру, но герой нашего сюжета – приятное исключение.

После 6-летнего перерыва из-за серьезных проблем со здоровьем, Юрий снова вернулся к тренировкам и сейчас готовится представить Беларусь на Паралимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Бразилии.

Мужества, силы воли и стремления к победе Юрию Бучкову не занимать. Мы от души желаем нашему легкоатлету здоровья и осуществления самой главной мечты – победы на предстоящей Паралимпиаде.